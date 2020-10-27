DJI представила карманную экшн-камеру Pocket 2 и стабилизаторы RS 2 и RS 2 Pro Combo

Новая камера Dji Pocket 2 создана для динамичной и при этом профессиональной съемки, в том числе за счет моторизованного трехосевого стабилизатора При этом пользоваться гаджетом удобно даже одной рукой, что бывает весьма кстати в путешествиях или будет очень актуально для блогеров.

Высокое качество изображений достигается за счет 1/1,7-дюймовой матрицы, разрешения 64 Мп для фото и 4K/60 кадров/с для видео. Кроме того, камера умеет увеличивать изображение в восемь раз, а также записывает реалистичные аудио, при этом можно выбрать один из трех режимов записи звука.

Благодаря своей компактности, камеру удобно повсюду брать с собой, чтобы быть готовым к самым неожиданным и ярким сюжетам. Dji Pocket 2 начнет съемку за одно мгновение и быстро сфокусируется на объекте за счет гибридного автофокуса 2.0. Аккумулятор 875 мАч позволит камере работать до 140 минут непрерывно.

Стедикамы Dji RS 2 и RS 2 Pro Combo оснащены алгоритмом стабилизации «Титан» и со своей задачей справляются более, чем грандиозно даже в самых экстремальных обстановках. Именно поэтому они идеально подходят для профессиональных фотографов. Например, в условиях плохого освещения резкость изображения легко можно увеличить благодаря системе фокусировки 3D. Если требуется многофункциональная съемка, к стедикамам можно подключить аксессуары других производителей. Для этого порты RSA совместимы со стандартом NATO. 1,4-дюймовый полноцветный сенсорный экран превращает управление гаджетами в настоящее удовольствие и дает большие возможности для реализации самых нестандартных творческих идей. Также можно дистанционно управлять параметрами камеры благодаря функции Wi-Fi.

Новинки DJI

Оба устройства имеют очень прочную конструкцию и при этом легкий вес и способны выдержать нагрузку до 4,5 кг, что само по себе является лучшим показателем для ручных стабилизаторов. Умная конструкция с возможностью точной балансировки и блокировки осей обеспечивает надежное крепление. Аккумуляторы 1950 мАч с быстрой зарядкой способны на активную работу до 12 часов.

Стедикамы Dji RS 2 и RS 2 Pro Combo отличаются набором аксессуаров Для RS 2 существуют: подвес, ручка BG30 (со встроенной батареей), кабель для зарядки USB-C (40 см), крепежный ремень для объективов, ручка / трипод (металлический), быстросъемная монтажная пластина (Arca-Swiss/Manfrotto), ручка, держатель камеры, транспортировочный кейс, кабель управления (USB-C, 30 см) кабель управления (Sony Multi, 30 см), кабель управления (Micro-USB, 30 см), кабель управления (Mini-USB, 30 см), фиксатор для кабеля (3 шт.), D-образный крепежный винт 1/4"-20 (2 шт.), крышка порта RSA/NATO, насадка на ось, винт 1/4"-20.

Для RS 2 Pro Combo: подвес, ручка BG30 (со встроенной батареей), кабель для зарядки USB-C (40 см), крепежный ремень для объективов, ручка / трипод (металлический), быстросъемная монтажная пластина (Arca-Swiss/Manfrotto), ручка, держатель камеры, транспортировочный кейс, кабель управления (USB-C, 30 см), кабель управления (Sony Multi, 30 см), кабель управления (Micro-USB, 30 см), кабель управления (Mini-USB, 30 см), фиксатор для кабеля (3 шт.), D-образный крепежный винт 1/4"-20 (2 шт.), крышка порта RSA/NATO, насадка на ось, винт 1/4"-20, держатель телефона, мотор привода шестерни, крепеж мотора привода шестерни, лента фокусировки, передатчик изображения, адаптер для разъема 1/4''-20, кабель питания (USB-C, 20 см), кабель Mini-HDMI - HDMI (20 см), кабель Mini-HDMI - Mini-HDMI (20 см), кабель Mini-HDMI - Micro-HDMI (20 см), М4 Винт (10 мм, 6 шт.), ключ (3 мм).

Новинки доступны для заказа в MERLION.