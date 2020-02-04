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Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «МегаФон ТВ». Стоимость подписки не изменится.

Доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов на Okko открывается автоматически: достаточно выбрать этот онлайн-кинотеатр в личном кабинете Combo. Там же можно переключаться между видеосервисами.

Наполнение пакета онлайн-кинотеатра «Мегафон ТВ» осталось прежним: большой выбор телеканалов, фильмы и сериалы от «Амедиатеки».

Среди других преимуществ Combo — доступ к музыке «Вконтакте» и в приложении BOOM без рекламы, с возможностью прослушивания офлайн, а также в фоновом режиме.

Пользователи Combo получают дополнительную скидку 10% на заказы в Delivery Club (суммируется со скидками по промокодам). А в «Макдоналдс» выгода теперь будет еще больше: в дополнение к базовым 10% скидки по Combo подписчики получат дополнительные 10% на три заказа в месяц через Delivery Club.

Combo дает скидку в «Ситимобил» — 10% на поездки или увеличение уже имеющейся скидки на 3%, — а также кэшбэк 10% от стоимости каждой поездки с YouDrive и скидку 50% на первую поездку после оформления подписки.

Кроме того, подписчики получают дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru и скидку 10% в онлайн-cупермаркете Perekrestok.ru и в офлайн-магазинах «Перекресток».

Стоимость подписки Combo — 199 рублей за 30 дней.

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