Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Музыку «Вконтакте» можно будет слушать без интернета

Пользователи смогут скачивать и слушать треки офлайн прямо в приложении «Вконтакте», рекомендации станут точнее благодаря обновлённым алгоритмам, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 руб. в месяц.

Музыку «Вконтакте» можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета: в метро и самолёте, на природе и в лифте. Кеширование будет доступно по подписке на «Музыку Вконтакте», VK Combo и Boom. Также только у них останется возможность воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме: при свёрнутом мобильном приложении или с выключенным экраном. Изменения начнут действовать с 30 августа 2021 г.

Сейчас в VK Combo действует специальная цена: 75 руб. в месяц в течение полугода для новых пользователей из России. Подписка объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и её партнёров. Так, подписчики могут слушать музыку «Вконтакте» и в приложении Boom без рекламы, в фоновом режиме и офлайн. А ещё — пользоваться скидками на такси, еду, каршеринг, игры, образовательные курсы. Недавно в VK Combo вошёл видеосервис Wink: например, можно посмотреть фильмы киновселенной Marvel и мультфильмы от Disney.

Сама «Музыка Вконтакте» остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии «Вконтакте» и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию. В том числе — с музыкой исполнителей, которые пока ещё не очень известны: так у них больше шансов не остаться в тени звёзд, а у пользователей — выйти за рамки своих предпочтений и найти что-то новое.

Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка», сказал: «Музыка всегда была и остаётся важной частью «Вконтакте». Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской».

Изменения в фоновом прослушивании также действуют для приложения Boom: воспроизводить треки при заблокированном экране или свёрнутом приложении получится только у пользователей с подпиской.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров

Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине

Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок

«Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный

Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше

Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Показать еще

Наука

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ

Что скрыто под обратной стороной Луны?

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира
Показать еще