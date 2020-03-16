Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате

Бизнес Техника

Apple объявила о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года. 31 по счету конференция WWDC 2020 пройдет в совершенно новом онлайн-формате и предложит пользователям, прессе и разработчикам широчайший выбор контента. На этом онлайн-мероприятии миллионы разработчиков смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами Apple, которые создают приложения.

«В июне этого года мы проведем конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия, — сказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели».

«Сейчас мы работаем над множеством новых продуктов и технологий, поэтому конференция WWDC 2020 будет впечатляющей, — сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — Я с нетерпением жду момента, когда наши разработчики смогут познакомиться с новыми приложениями и пообщаться с инженерами Apple, создающими технологии, которые определят завтрашний день всех платформ Apple».

Программа конференции WWDC 2020 предложит всемирному сообществу разработчиков Apple, в котором уже зарегистрированы более 23 млн человек из 155 стран и регионов, а также новому поколению создателей приложений богатый набор инструментов, которые помогут им воплотить свои идеи в реальность. Подробнее о программе конференции можно будет узнать в предстоящие месяцы в электронных письмах, в приложении Apple Developer и на сайте для разработчиков Apple.

Компания Apple также объявила, что она передаст местным организациям в Сан-Хосе $1 млрд для компенсации убытков, связанных с переводом конференции WWDC 2020 в новый онлайн-формат.

Другие материалы рубрики

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России

Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому»

В корпоративном мессенджере Slack можно пачками захватывать чужие аккаунты

Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника