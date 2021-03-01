Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила

Xiaomi создала аналогичную Clubhouse соцсеть с голосовыми беседами и без текстового общения. Проект запущен на базе закрытого несколько дней назад ее фирменного мессенджера Mi Talk, и он изначально доступен под Android и iOS, но регистрация в нем временно ограничена – доступ осуществляется пока только по приглашению, как и в оригинальной Clubhouse.

Китайский «клон» Clubhouse

Компания Xiaomi запустила собственную соцсеть с голосовыми чатами, полный аналог стремительно набирающей популярность Clubhouse. Ее сервис носит название Mi Talk и это своего рода второе пришествие одноименного мессенджера, который Xiaomi закрыла в середине февраля 2021 г.

Оригинальный Mi Talk был запущен в декабре 2010, на месяц раньше китайского мессенджера WeChat, в кратчайшие сроки ставшего самым популярным средством онлайн-общения в Китае и в дальнейшем вобравшего в себя еще и функцию платежной системы. По основным возможностям Mi Talk не отличался от WeChat – он позволял обмениваться текстовыми сообщениями и медиаконтентом, а также совершать звонки, но столь же популярным за 10 лет своего существования так и не стал.

Xiaomi объявила о закрытии Mi Talk 19 января 2021 г., и сервис прекратил работу ровно месяц спустя, 19 февраля 2021 г. На тот момент Xiaomi не раскрывала свои планы относительно его перерождения.

Обновленный Mi Talk

Отметим, что оригинальная сеть Clubhouse заблокирована в Китае с 8 февраля 2021 г. Проект стал очень популярным у жителей этой страны – он позволял им свободно общаться на закрытые для обсуждения в КНР темы, и власти решили лишить их этой возможности.

Название прежнее, сервис новый

Mi Talk возобновил работу уже как сервис голосового общения в режиме реального времени, то есть это действительно аналог Clubhouse. Пока что главное его отличие от соцсети, созданной выходцами из Google – это наличие поддержки как iOS, так и Android, тогда как оригинальная Clubhouse, несмотря на то, что вышла еще в марте 2020 г., до сих пор работает только под Apple iOS.

Как и Clubhouse, Mi Talk закрыт для свободной регистрации, но если для Clubhouse это фишка, которую оценили далеко не все, то для Mi Talk – лишь временный этап. Сервис находится в стадии бета-тестирования, и подключиться к нему действительно можно пока только по приглашению (инвайту). Помимо этого, нужно быть сотрудником Xiaomi, чтобы зарегистрироваться в нем, но со временем эти ограничения будут сняты.

Так выглядел оригинальный Mi Talk до превращения в Clubhouse

Сперва Xiaomi допустит к закрытому тестированию пользователей, даже не являющихся ее сотрудниками, затем будет открыта обычная регистрация, без инвайтов. Сроки отмены ограничений пока не установлены. Зарегистрироваться в новом Mi Talk любой может уже сейчас, но его аккаунт будет заморожен либо до получения приглашения, либо до запуска открытой регистрации (в зависимости от того, что случится раньше).

Решив оставить новому сервису знакомое многим прежнее название, Xiaomi, однако, не стала сохранять его пользовательскую базу – все аккаунты предыдущего Mi Talk больше не активны, и регистрироваться в новом проекте компании придется заново. Точное число пользователей своего мессенджера Xiaomi не раскрывает – известно лишь, что к сентябрю 2014 г., когда Mi Talk не исполнилось еще и четырех лет, их насчитывалось около 70 млн. Тем не менее, пятерку лидеров Mi Talk за 10 лет так и не попал.

Не исключено, что Xiaomi решила сделать из Mi Talk свой Clubhouse, видя, что оригинальный мессенджер спросом не пользуется

По данным Statista.com, первые пять мест в общемировом рейтинге популярности мессенджеров в январе 2021 г. занимали WhatsApp (2 млрд ежемесячно активных пользователей), Facebook Messenger (1,3 млрд), WeChat (1,2 млрд), QQ (617 млн) и Telegram (500 млн).

Оригинальный Clubhouse

История Clubhouse берет свое начало в марте 2020 г. сервис запустили Пол Дэвисон (Paul Davison) и Рохан Сет (Rohan Seth), успевшие поработать на Google и принявшие решение о создании собственного независимого проекта. Соцсеть долгое время не пользовалась популярностью – за два месяца существования в ней зарегистрировалось лишь 1500 человек, в том числе и из-за ограничений – закрытая регистрация плюс доступность только под iOS.

Интерфейс Clubhouse

Ситуация изменилась в начале 2021 г., когда в сети стали регистрироваться всемирно известные люди. В этом месяце свой аккаунт в Clubhouse завел основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), который очень хочет создать собственный аналог этого проекта. В начале февраля 2021 г. Facebook приступила к его разработке.

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К концу января 2021 г. число пользователей Clubhouse перевалило за 6 млн. В начале февраля 2021 г. к сети присоединился глава Tesla Илон Маск (Elon Musk).

Свой аналог Clubhouse теперь есть и у Павла Дурова – в конце февраля 2021 г. он встроил в свой мессенджер Telegram опцию создания чатов исключительно для голосового общения, без возможности отправки текстовых сообщений. Отправлять текстовые сообщения в таких группах могут исключительно их администраторы, обычным же пользователям доступны только голосовые. К каждой «комнате» могут присоединиться до 200 тыс. участников, тогда как правила Clubhouse намного более строгие – до 5000 участников с возможными редкими исключениями.