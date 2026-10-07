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Opera Neon браузер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Opera Neon и организации, системы, технологии, персоны:
|Otello Corporation - Opera Software 340 4
|Telegram Group 3008 4
|Meta Platforms - Facebook 4634 3
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 252 1
|Fly 215 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
|Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
|Oculus VR 116 1
|Samsung Electronics 11146 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
|Yandex - Яндекс 9383 1
|Microsoft Corporation 25878 1
|Xiaomi - Сяоми 2288 1
|BBK OPPO Electronics 493 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
|Acer Group - Acer Inc 2823 1
|Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 5
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
|Азия - Азиатский регион 5956 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
|Норвегия - Королевство 1868 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 2
|PCWorld - PC World 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.