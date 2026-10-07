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Opera Neon браузер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2026 74% опрошенных россиян уже использовали встроенные ИИ-функции браузера — исследование Smart Ranking 1
08.11.2017 В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере 1
14.08.2017 Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android 1
10.05.2017 В браузер Opera вживили WhatsApp и Telegram 1
10.05.2017 Новая версия браузера Opera поддерживает мессенджеры 1
20.02.2017 Opera получила радикально новый дизайн 1
12.01.2017 Opera представила браузер-концепт Opera Neon 1
12.01.2017 Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Opera Neon и организации, системы, технологии, персоны:

Otello Corporation - Opera Software 340 4
Telegram Group 3008 4
Meta Platforms - Facebook 4634 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 252 1
Fly 215 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
Oculus VR 116 1
Samsung Electronics 11146 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
Yandex - Яндекс 9383 1
Microsoft Corporation 25878 1
Xiaomi - Сяоми 2288 1
BBK OPPO Electronics 493 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Acer Group - Acer Inc 2823 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9617 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7446 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27171 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 952 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2844 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6619 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4788 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15559 2
AdTech - Блокировка интернет-рекламы - Ad blocking 32 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6449 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3222 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8777 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1288 1
Google Android - приложения и разработчики 744 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2372 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18511 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3233 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7961 1
Google Android устройства-девайсы 860 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13614 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10055 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 1
Opera Browser - Браузер 1059 7
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 5
Microsoft Windows 17021 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 4
Opera Reborn - браузер 5 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 4
Linux OS 11668 2
Amazon OpenSearch 46 2
Google YouTube - Видеохостинг 3019 2
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
Vivaldi - Браузер 110 1
Brave - Браузер 49 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Opera Max - браузер 19 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7711 1
Apple iPad 4024 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
Apple macOS 2471 1
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 5
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Азия - Азиатский регион 5956 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
Норвегия - Королевство 1868 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7555 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3821 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11768 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7706 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7948 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 2
PCWorld - PC World 49 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
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