Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram

Instagram лишится отдельного мессенджера

Социальная сеть Instagram прекратит развитие отдельного приложения-мессенджера Threads, которое позволяет вести переписку и обмениваться фото/видео с другими пользователями сервиса. Об этом сообщило издание TechCrunch.

По данным источника, поддержка Threads продолжится до конца декабря 2021 г. После этой даты его уберут из магазинов приложений Apple App Store и Google Play Market. Пользователей выкинут из учетных записей сервиса. Войти в аккаунт заново будет нельзя.

Instagram начнет уведомлять пользователей о предстоящем закрытии приложения с 23 ноября 2021 г. В качестве альтернативы им будет предложено воспользоваться функцией обмена личными сообщениями в основном приложении Instagram. Некоторые наиболее интересные и уникальные особенности Threads перенесут туда, обещают разработчики.

Переработанный интерфейс Threads

Возможность обмениваться личными сообщениями в Instagram появилась в декабре 2013 г., примерно через полтора года после приобретения компанией Facebook миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) за $1 млрд.

В октябре 2020 г. Facebook завершил интеграцию чат-платформ — своей и Instagram. Таким образом, их пользователи получили возможность отправлять сообщения из приложения Facebook Messenger в Instagram и наоборот. Позднее, как ожидается, к списку добавится WhatsApp, которым Facebook завладел в 2014 г., выкупив за $19 млрд.

Напомним, компания Facebook в октябре 2021 г. была переименована в Meta. Однако название непосредственно соцсети осталось прежним.

Чем примечательно приложение Threads

Приложение Threads в октябре 2019 г. пришло на замену другому мессенджеру для Instagram – Direct. Первоначально Threads позиционировалось как инструмент для общения с «близкими друзьями» (их список можно было составить вручную в Instagram). Однако после его кардинальной переработки в 2020 г. обмениваться текстовыми сообщениями, фото- и видеоматериалами стало возможно со всеми пользователями Instagram.

На стартовом экране приложение предлагает сделать фотографию или снять видео, после чего сразу же отправить одному или нескольким друзьям в пару нажатий.

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Интересной и одновременно несколько пугающей особенностью мессенджера является функция «Автостатус». При ее активации статус пользователя в Instagram начинает меняться автоматически, в зависимости от места его нахождения и того, чем он занят в конкретный момент времени. К, примеру, приложение может научиться определять, когда владелец смартфона находится дома и сообщать об этом его друзьям. Домом Threads считает то место, где пользователь провел несколько последних ночей подряд. Разумеется, чтобы добыть информацию такого рода, приложение должно непрерырвно «шпионить» за человеком: отслеживать его перемещение, следить за активностью использования смартфона и т. п.

Несмотря на наличие уникальных функций, мессенджер не снискал популярности у аудитории – по сведениям Techchrunch, в рейтинге наиболее востребованных приложений американского App Store Threads занимает печальное 214 место в категории «Фото и видео». Его средняя оценка составляет 3,1 звезды из 5. Согласно данным Sensor Tower, в общей сложности пользователями мобильных платформ iOS и Android приложение было загружено 13,7 млн раз.

Пополнение на «кладбище проектов» Facebook

Facebook не впервой отказываться от развития ранее приобретенных или самостоятельно разработанных приложений за их непопулярностью. Так, в июле 2018 г. компания закрыла сразу три: Moves, Hello и tbh.

Приложение Hello было запущено в 2015 г. для пользователей Android в Бразилии, США и Нигерии. Оно позволяло объединить сведения о друзьях в Facebook со списком контактов в телефоне.

Приложение для фитнеса Moves было запущено его изначальными владельцами в 2013 г. и приобретено Facebook в 2014 г. Оно предназначалось для отслеживания физической активности пользователя в течение дня – ходьбы, бега, езды на велосипеде и т. п.

Приложение tbh представляло собой социальную сеть для учащихся американской старшей школы, в которой подростки могли анонимно указывать, за что они друг другу нравятся. Сервис tbh был запущен за 11 месяцев до приобретения его Facebook в октябре 2017 г.