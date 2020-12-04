Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото

Canon Europe объявила о выпуске Pixma TS3440 — новой струйной модели начального уровня в серии Pixma TS. Этот многофункциональный принтер прост в использовании и подходит для ежедневной печати. Четырехцветные картриджи FINE легко заменять в домашних условиях, а для настройки беспроводного подключения достаточно одного нажатия кнопки.

Для многих дистанционная работа и обучение стали привычным образом жизни. Поэтому удобное управление и быструю настройку новинки оценят те, для кого дом стал — или всегда был — еще и офисом. Расширенное онлайн-руководство по настройке принтера содержит пошаговые инструкции с иллюстрациями и видео, чтобы можно было легко начать работу. Кроме того, кнопка Wireless Connect моментально подключает устройство к смартфону, планшету, компьютеру или ноутбуку при наличии доступа к беспроводной сети.

Монохромный сегментный ЖК-дисплей диагональю 1,5 дюйма делает повседневное использование принтера максимально удобным: запускайте базовые функции, такие как проверка состояния печати или размера бумаги, и самостоятельно устраняйте распространенные неполадки. В режиме автоматического управления питанием принтер будет включаться при получении данных для печати, в том числе по сети, что позволяет сократить расход электроэнергии.

Принтер Canon Pixma TS3440 подойдет для студентов, которые ищут экономичное решение, и удаленно работающих сотрудников, которые на первое место ставят высокое качество печати. Совместимость с картриджами FINE и FINE XL с увеличенным ресурсом позволяет снизить объем отходов и сократить затраты. Гибридная система чернил (водорастворимые и пигментные) позволяет печатать яркие насыщенные изображения и четкий текст — это подходящее решение для печати учебных материалов. Красочные резкие фотографии без полей на качественной глянцевой фотобумаге размером до 13x18 см оживят воспоминания о приятных событиях. Снимок 10x15 см будет напечатан за 65 секунд.

Новый принтер Canon Pixma TS3440

С функцией напоминания о замене чернил пустой картридж никогда не станет неожиданностью: вы получите на электронную почту уведомление со ссылкой на сайт производителя, где можно заказать оригинальный картридж с доставкой по нужному адресу.

Для решения рабочих задач важно всегда иметь доступ к необходимым документам с любого устройства, где бы вы ни находились. Если вам нужно сдать готовую работу или просмотреть комментарии к презентации для совещания, вы можете воспользоваться возможностями подключения принтера Pixma TS3440 к различным приложениям и сайтам — при этом каждый из них открывать не придется.

Служба Pixma Cloud Link доступна через приложение Canon Print и позволяет выполнять печать напрямую из хранилищ Google Drive, Dropbox и Evernote по беспроводной сети. Благодаря совместимости с сервисом Google Classroom принтер будет удобен для учащихся и преподавателей в условиях дистанционного обучения. Приложение Canon Print доступно на устройствах iOS и Android и позволяет напрямую печатать документы и фотографии, а также проверять статус и подключение принтера. Совместимость принтера Pixma TS3440 со службами Amazon Alexa и Google Assistant дает возможность печатать документы и изображения, проверять уровень чернил, включать и выключать устройство с помощью голосовых команд.

Функция Pixma Chat Print дает возможность пересылать и печатать документы и фотографии прямо из Facebook Messenger: учащиеся могут более продуктивно работать над совместными заданиями, а друзья и родные — поддерживать связь друг с другом.

Модель Pixma TS3440 с задним лотком поддерживает широкий спектр носителей, включая магнитную фотобумагу для создания персонализированных магнитов и бумагу для печати многоразовых фотонаклеек, которыми можно украсить интерьер. Благодаря безупречному прохождению бумаги и четким инструкциям по загрузке носителя вы всегда будете получать отпечатки высокого качества и сможете освежить стены гостиной галереей снимков размером 13x13 см.

Помимо расширенных возможностей печати, модель Canon Pixma TS3440 предоставляет доступ к широкому набору инструментов, в том числе к технологии Wi-Fi Pictbridge, которая используется для подключения камеры напрямую к принтеру. С этой функцией можно печатать снимки без подключения к компьютеру, что подходит для профессиональных фотографов, которым требуется быстро оценить результат работы, или для любого, кто хочет без лишних усилий украсить дом фотографиями.

Приложение Canon Easy-Photoprint Editor для iOS и Android предназначено для обработки и печати фотографий прямо со смартфона и создания оригинальных сувенирных и декоративных материалов, в том числе календарей, плакатов и коллажей. Идеи и материалы для новых проектов, включая шаблоны объемных моделей из бумаги для семейного творчества, можно найти на бесплатном портале Canon Creative Park, который доступен через браузер или мобильное приложение для iOS и Android.