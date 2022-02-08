Yota запустила тариф для «чиллеров»

Yota запустила «Тариф за 390 руб.» для «чиллеров». За эту сумму новые клиенты мобильного оператора получат 300 минут, 50 ГБ интернета и безлимитный доступ к приложениям Youtube, Instagram и TikTok. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Аналитики Yota провели исследование аудитории и поделили клиентов на две категории: «ачиверов» и «чиллеров». «Ачиверы» предпочитают разбираться во всем до деталей прежде, чем принимать решение. «Чиллеры», напротив, не любят напрягаться, чаще выбирают жизненный баланс и готовые решения. И если для «ачиверов» в Yota уже есть подходящий продукт – гибкий конструктор связи, то идеальным вариантом для чиллеров станет «Тариф за 390».

«Мы придумали такой тариф, потому что считаем, что это наиболее оптимальное соотношение цены и наполнения. С “Тарифом за 390” наши клиенты могут не задумываться о выборе минут и гигабайтов, а просто звонить и пользоваться интернетом и популярными приложениями Youtube, Instagram и TikTok», – сказала директор по маркетингу и продуктам Yota Ирина Пюскюлян.

Пользователи мобильного оператора Yota всегда могут выбрать точное количество минут и гигабайт в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: «Вконтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube, а также многим другим.

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Yota – российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.