«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников

Структура VK, единственный участник аукциона, получила контракт на обслуживание госсистемы автоматизированного рабочего места госслужащего АРМ ГС, разработанной той же VK на базе VK Teams.



Госконтракт от Минцифры

ООО «ВК Цифровые технологии» (входит в группу VK) стало победителем закупки, размещенной Минцифры на сайте госзакупок, на обслуживание и поддержание функционирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), выяснили «Ведомости». Как указано в тендерной документации, заявка от структуры VK была единственной.

Максимальная сумма контракта составляет 680,4 млн руб. Период выполнения работ — с 21 июля 2025 г. по 20 ноября 2026 г.

Использование АРМ ГС стало обязательным для всех чиновников с 2024 г. С 1 марта 2023 г. Роскомнадзор запретил российским компаниям, которые выполняют госзадание или оказывают госуслуги, вести переписки в иностранных мессенджерах, среди которых оказались Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг.

Закупка с неопределенным объемом

Изначально Минцифры оценивало весь контракт целиком, но затем стоимость расчитали за одно АРМ ГС. Цена за единицу услуги — 24 руб. 46 коп., следует из протоколов подведения итогов электронного аукциона.

freepic.diller на Freepik Использовать АРМ ГС с 2024 г. должны все госчиновники

Планируемое количество пользователей АРМ ГС — 600 тыс. По данным Минцифры, на конец марта 2024 г. к сервису подключилось уже 500 тыс. госслужащих, 54 федеральных ведомства и четыре подведомственные организации.

В Минцифры уточнили, что речь идет о так называемой закупке с неопределенным объемом (СПО). Ее порядок определен ч. 24 ст. 22 закона о госзакупках (44-ФЗ): «Такое проводят, когда нельзя сразу понять, какой потребуется объем работ или услуг, чтобы получить нужный результат. В этом случае заказчик определяет две цены — начальную максимальную цену контракта и начальную цену за единицу товара».

«ВК Цифровые технологии» заявила минимальную ставку. Компания сделала это, чтобы юридически зафиксировать за собой контроль над направлением, полагает заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян.

Итоговые взаиморасчеты пойдут потом, через допсоглашения, сопровождение, услуги, масштабирование и другие средства, сказал эксперт.

Старший партнер Vinder Law Office Дмитрий Ошивалов назвал распространенной практикой, когда заключения договора невозможно предусмотреть точный объем работы и законодательство позволяет устанавливать не точную цену договора, а порядок ее определения.

Автоматизация рабочего места госслужащих

Разработкой АРМ ГС по заказу Минцифры занималась VK, которая создала мессенджер на базе VK Teams, объединивший в себе переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис функционирует на мобильных платформах iOS и Android, в веб-браузерах и на нативных клиентах для Windows, MacOS, Linux и др. Работы начались осенью 2021 г.

В мае 2021 г. CNews писал, что по результатам опроса Мицифры, 83% федеральных органов власти используют сервисы Microsoft для организации почты. Сотрудник органа власти в среднем использует три бесплатных облачных мессенджера для переписки с коллегами и 3 МБ служебной информации ежедневно отправляются им через незащищенные мессенджеры.

В 2023 г. ООО «ВК Цифровые технологии» уже получило контракт на выполнение одного из этапов закупки по масштабированию АРМ ГС в регионы за 2,5 млн руб., как писали «Ведомости» в августе 2023 г. VK должна была обеспечить масштабирование количества учетных записей с 250 тыс. до 600 тыс.. Всего на масштабирование системы с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г. планировалось выделить 907,4 млн руб.

В 2024 г. Минцифры подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на товарный знак «Среда» для АРМ ГС.