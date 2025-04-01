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Beget запускает программу грантов

Российский облачный провайдер Beget объявил о старте программы грантов на облачную инфраструктуру. Программа создана для поддержки развития предпринимательства и позволяет получить все необходимые ресурсы как растущим проектам, так и стартапам. Об этом CNews сообщили представители Beget.

Программа предоставляет возможность получить грант в размере до 1,5 млн руб. на облачные сервисы Beget, включая виртуальные серверы, DBaaS и S3-хранилище. Грант предоставляется на срок до 12 месяцев, что позволит участникам обрести все необходимые для запуска вычислительные ресурсы.

«Мы хотим, чтобы предприниматели занимались исключительно масштабированием своих проектов, а задачи по обеспечению стабильности и доступности мы берем на себя», – отметили представители Beget.

Участниками программы могут стать любые юридические лица, которые ранее не пользовались сервисами Beget и не связаны с хостингом игровых серверов. Рассматриваются все заявки, даже если проекты пока на стадии MVP.

Проекты получат экспертную поддержку от технических специалистов компании, помощь при миграции проектов в облако Beget и возможность проконсультироваться по любым вопросам, связанным с работой на облачной платформе.

Подать заявку на грант можно на сайте облачного провайдера.

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