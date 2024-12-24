Ростелеком - Corteos - Кортеос

В декабре 2023 года стало известно, что российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компании сохранили свои доли. Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).