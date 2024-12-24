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Ростелеком Corteos Кортеос

Ростелеком - Corteos - Кортеос

В декабре 2023 года стало известно, что российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компании сохранили свои доли. Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).


24.12.2024 Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 4
13.06.2024 «Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей 3
20.03.2024 Marketing Logic разработала RPA-систему B-Travel для делового туризма 2
20.12.2023 «Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос» 3
09.09.2019 «Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline 4

Публикаций - 5, упоминаний - 16

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
8213 2
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Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Broadcom - VMware 2359 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Marketing Logic 11 1
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Ростелеком - Corteos Platform 4 4
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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