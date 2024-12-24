Ростелеком Corteos Кортеос
В декабре 2023 года стало известно, что российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компании сохранили свои доли. Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Travel Tech - RTT - СБО 2 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
|Continent Express - Континент Экспресс 2 1
|Павлин-Тревел - Pavlin-Travel 1 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Маркин Дмитрий 5 3
|Кушнарев Андрей 16 2
|Галкин Дмитрий 27 1
|Костяшкин Станислав 1 1
|Олиферко Дмитрий 1 1
|Политова Анна 2 1
|Мачин Александр 2 1
|Рябченков Денис 21 1
|Анохин Сергей 64 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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