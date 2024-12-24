ГК Continent Express —основоположник российской индустрии делового туризма: с 1997 года специализируется на сегменте corporate travel: в сфере управления командировками и административными бизнес-процессами, помогает корпоративным клиентам оптимизировать расходы на деловые поездки с помощью экспертизы, ИТ-продуктов, интеграции и полной автоматизации командировочного процесса.