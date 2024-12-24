Continent Express Континент Экспресс
ГК Continent Express —основоположник российской индустрии делового туризма: с 1997 года специализируется на сегменте corporate travel: в сфере управления командировками и административными бизнес-процессами, помогает корпоративным клиентам оптимизировать расходы на деловые поездки с помощью экспертизы, ИТ-продуктов, интеграции и полной автоматизации командировочного процесса.
|24.12.2024
|Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 1
|13.04.2023
|Continent Express разместил свою ИТ-инфраструктуру в Beeline cloud 1
Continent Express и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Corteos - Кортеос 5 1
|Ростелеком 9701 1
|1С 8213 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
|Кушнарев Андрей 16 1
|Костяшкин Станислав 1 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Маркин Дмитрий 5 1
|Михалюк Александр 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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