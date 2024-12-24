Ростелеком Corteos Platform
Corteos Platform - Enterprise продукт на рынке делового туризма в России и открытая платформа для создания business travel tech решений «Corteos» работает на рынке автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов с 2012 г. «Corteos» предоставляет продукт как в виде облачного SaaS-решения, так и в формате on-premise, в том числе с возможностью приобретения бессрочной лицензии с открытым кодом, благодаря чему обеспечивается максимальный уровень технологического суверенитета для конечного заказчика. Партнеры «Кортеос» — интеграторы, которые могут создавать собственные решения на базе платформы для автоматизации командировочных процессов клиентов, а также TMC (Travel Management Companies) и консолидаторы travel-контента.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
|Ростелеком - Travel Tech - RTT - СБО 2 1
|Continent Express - Континент Экспресс 2 1
|Павлин-Тревел - Pavlin-Travel 1 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
|Marketing Logic - B-Travel 1 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
|Маркин Дмитрий 5 3
|Кушнарев Андрей 16 2
|Костяшкин Станислав 1 1
|Олиферко Дмитрий 1 1
|Анохин Сергей 64 1
|Рябченков Денис 21 1
|Галкин Дмитрий 27 1
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