Ростелеком - Corteos Platform

Corteos Platform - Enterprise продукт на рынке делового туризма в России и открытая платформа для создания business travel tech решений «Corteos» работает на рынке автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов с 2012 г. «Corteos» предоставляет продукт как в виде облачного SaaS-решения, так и в формате on-premise, в том числе с возможностью приобретения бессрочной лицензии с открытым кодом, благодаря чему обеспечивается максимальный уровень технологического суверенитета для конечного заказчика. Партнеры «Кортеос» — интеграторы, которые могут создавать собственные решения на базе платформы для автоматизации командировочных процессов клиентов, а также TMC (Travel Management Companies) и консолидаторы travel-контента.