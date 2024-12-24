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Ростелеком Corteos Platform

Ростелеком - Corteos Platform

Corteos Platform - Enterprise продукт на рынке делового туризма в России и открытая платформа для создания business travel tech решений «Corteos» работает на рынке автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов с 2012 г.  «Corteos» предоставляет продукт как в виде облачного SaaS-решения, так и в формате on-premise, в том числе с возможностью приобретения бессрочной лицензии с открытым кодом, благодаря чему обеспечивается максимальный уровень технологического суверенитета для конечного заказчика. Партнеры «Кортеос» — интеграторы, которые могут создавать собственные решения на базе платформы для автоматизации командировочных процессов клиентов, а также TMC (Travel Management Companies) и консолидаторы travel-контента.


24.12.2024 Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 1
13.06.2024 «Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей 1
20.03.2024 Marketing Logic разработала RPA-систему B-Travel для делового туризма 1
20.12.2023 «Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Corteos - Кортеос 5 4
Ростелеком 9701 3
8213 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Marketing Logic 11 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Ростелеком - Travel Tech - RTT - СБО 2 1
Continent Express - Континент Экспресс 2 1
Павлин-Тревел - Pavlin-Travel 1 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Бронирование - Booking 576 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
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