«Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос»

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компании сохранили свои доли. Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами). Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

«Сделка с "Кортеос", безусловно, привлекательна для "Ростелекома" с точки зрения эффективных инвестиций. В перспективе она позволит значительно расширить портфель наших цифровых продуктов и услуг для корпоративного сегмента рынка», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«Кортеос» работает с 2012 г. на рынке автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов. Каждый день через Corteos Platform оформляется более 7,5 тыс. деловых поездок, а ежегодный рост GMV составляет 30%: в 2023 г. общая стоимость оформленных услуг превысила 30 млрд руб.

Пользователями Corteos Platform являются представители крупнейшего бизнеса, которым «Кортеос» предоставляет продукт как в виде облачного SaaS-решения, так и в формате on-premise , в том числе с возможностью приобретения бессрочной лицензии с открытым кодом, благодаря чему обеспечивается максимальный уровень технологического суверенитета для конечного заказчика.

Партнеры «Кортеос» — интеграторы, которые могут создавать собственные решения на базе платформы для автоматизации командировочных процессов клиентов, а также крупнейшие TMC (Travel Management Companies) и консолидаторы travel-контента.

«В лице "Ростелекома" мы получили сильного стратегического партнера, который полностью разделяет наше видение того, что будущее рынка B2B принадлежит именно открытым платформам. Мы рады, что, оценив нашу стратегию развития, технический уровень и потенциал, "Ростелеком" принял решение войти в капитал нашей компании и стал акционером. Огромная база корпоративных клиентов "Ростелекома" и его возможности взаимодействия с ведущими интеграторами позволят создать фундамент для кратного роста нашего решения в ближайшие годы», — сказал генеральный директор «Кортеос» Дмитрий Маркин.

«Важным драйвером развития рынка путешествий в нашей стране является сектор делового туризма. Наращивание усилий "Ростелекоме" в этой сферы, в то время, когда ушли зарубежные игроки и начался активный рост туризма внутри страны, — приоритетная задача. Много лет мы выступаем надежными партнерами большого количества российских отелей, предоставляя им ключевые цифровые услуги: ТВ, виртуальную телефонию, WiFi и каналы связи. Компания "Кортеос" станет значимым элементом комплексной программы цифровизации туристической индустрии», — сказал вице-президент — директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Денис Рябченков.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru.