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Маркин Дмитрий



24.12.2024 Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 1
28.06.2024 Художники России, объединяйтесь! 1
20.03.2024 Marketing Logic разработала RPA-систему B-Travel для делового туризма 1
20.12.2023 «Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос» 1
28.01.2013 «АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Маркин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Corteos - Кортеос 5 3
Ростелеком 9701 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
8213 1
Marketing Logic 11 1
Continent Express - Континент Экспресс 2 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Павлин-Тревел - Pavlin-Travel 1 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 14 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 42 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 77 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Ростелеком - Corteos Platform 4 3
Художники/Artists - Всероссийская платформа Artists - Художники.РФ 2 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Marketing Logic - B-Travel 1 1
Першин Сергей 1 1
Канавин Николай 1 1
Рублева Юлия 1 1
Брусникина Валерия 2 1
Анохин Сергей 64 1
Пономарева-Коржевская Вероника 2 1
Намаконов Игорь 2 1
Костяшкин Станислав 1 1
Омельченко Юрий 3 1
Ханкин Дмитрий 2 1
Гольников Валерий 2 1
Ковылина Елена 1 1
Березкина Инна 1 1
Темников Валерий 3 1
Никерова Марина 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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