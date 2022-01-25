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Infinidat увеличила количество заказчиков на 40% по итогам 2021 года

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о росте количества заказчиков на 40% в годовом исчислении в 2021 г., а также об увеличении количества заказов на 68% в IV квартале 2021 г. Компания показала двузначный рост благодаря трем решениям — Infinibox и Infinibox SSA для основного хранения данных и Infiniguard для современной защиты данных, аварийного восстановления и киберустойчивости.

«Infinidat достиг уверенного темпа роста в 2021 г., предоставляя высокоэффективные корпоративные решения для хранения данных, которые создают мощную ценность как в коммерческом, так и в технологическом аспектах, основанную на наших инновациях и лучшем в своем классе клиентском опыте, — сказал Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Это был трансформационный год для компании, и наш рост подтверждает правильность выбранной стратегии роста и отражает быстро растущий спрос на программно-определяемую технологию хранения данных Infinidat. Прогресс, которого мы достигли в 2021 г. в отношении заказчиков, партнеров и продуктов, готовит Infinidat к дальнейшему успеху и росту».

Более 25% компаний из списка Fortune 50 в настоящее время являются заказчиками Infinidat — они выбрали предложение для крупных организаций, используя Infinibox и Infiniguard в качестве основных СХД, а также современных решений для защиты данных, аварийного восстановления и непрерывности бизнеса вместе с обеспечением киберустойчивости. Благодаря этим сильным сторонам Infinidat добилась в 2021 г. более чем 130-процентного роста выручки в годовом исчислении по проектам с компаниями из списка Fortune 100.

Infinidat была названа лидером в «Магическом квадранте для основных систем хранения данных 2021 года». Четвертый год подряд Infinidat находится в квадранте «Лидер».

Компания Infinidat представила Infinibox SSA, платформу хранения данных на базе флеш-памяти, стабильно обеспечивающую производительность и время ожидания, превосходящие традиционные флэш-массивы (AFA), с той же проверенной надежностью, доступностью, простотой использования и качеством обслуживания, которые заказчики привыкли ожидать от семейства корпоративных решений для хранения данных Infinidat. Infinibox SSA расширяет общую программно-определяемую архитектуру хранения данных Infinidat и унифицированность управления для всех трех платформ Infinidat: Infinibox, Infinibox SSA и Infiniguard.

В апреле 2021 г. в Infiniguard была расширена функциональность киберустойчивости. Она обеспечивает лучшую в своем классе прозрачную защиту всей среды резервного копирования, предоставляя заказчикам возможность внедрить новую стратегию защиты от кибератак, их предотвращения и восстановления после них.

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Infinidat добилась значительного роста благодаря системе совместных продаж с партнерами, достигнув показателя почти в 90% выручки от партнерского канала. Infinidat также увеличила количество партнеров с 400 до более чем 500 — рост более чем на 25%.

Infinidat реализовала стратегию хранения данных как услуги (STaaS) с помощью технологии AIOps и гибких моделей потребления. Технология глубинного обучения Neural Cache, предложения AIOps, стратегические партнерские отношения и модели, основанные на фактическом потреблении ресурсов, привели к значительному росту в 2021 г., помогая корпоративным заказчикам упростить ИТ-операции. Компания расширила экосистему для интеграции со сторонними поставщиками облачных и гибридных облачных решений, такими как VMware, ServiceNow и Virtana, что позволяет заказчикам использовать облачную автоматизацию, оркестрацию и платформу AIOps.

«Мы очень довольны нашим решением сделать семейство корпоративных систем хранения Infinidat стандартом, — сказал Гопала Бунга (Gopala Bunga), старший менеджер по ИТ, техническим услугам и инфраструктурным операциям Ассоциации медицинских услуг Гавайев (HMSA), независимого лицензиата Ассоциации Blue Cross Blue Shield и крупнейшего страховщика в штате Гавайи. — Поскольку мы отделены от материка, доступность данных абсолютно необходима для нашего операционного успеха. Мы полагаемся на гарантии Infinidat в течение многих лет и планируем делать это в будущем. Фактически мы расширились от флагманского продукта Infinidat, Infinibox, до молниеносного устройства резервного копирования и восстановления Infiniguard. Мы рады успеху Infinidat и гордимся быть его партнером в таком увлекательном путешествии».

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