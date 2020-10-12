OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure

OCS и поставщик гиперконвергентных инфраструктур и решений для виртуализации компания Virtuozzo объявили о заключении стратегического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная платформа нового поколения Hyper Converged Infrastructure, которая объединяет в себе такие компоненты ЦОДа, как вычислительные мощности, сетевую оркестрацию, систему хранения данных. Платформа обеспечивает управление и мониторинг всех компонентов из одной консоли в рамках единого интегрированного, эластичного и полностью программно-определяемого решения.

Решение Virtuozzo Hybrid Infrastructure покрывает основные сценарии использования, что позволяет применять его для создания публичных и приватных облаков (в том числе и частных случаев гибридных облаков, управляемых частных облаков), а также предлагать хранилище как сервис (StaaS), разворачивание кластеров (Kubernetes) и балансировщиков нагрузки. Основная функциональность платформы позволит легко создавать новые виртуальные дата-центры, а также повысить гибкость и производительность имеющихся ЦОДов, одновременно снижая совокупную стоимость владения инфраструктурой. Система Virtuozzo Hybrid Infrastructure консолидирует ресурсы, помогает запускать виртуальные машины, объединяет диски в кластерное хранилище и гарантирует восстановление данных и сервисов как в случае выхода из строя одного сервера, так и целого дата-центра. Таким образом, использование Virtuozzo Hybrid Infrastructure позволяет клиенту не беспокоиться о сбоях ни в физической, ни в виртуальной инфраструктуре.

«Virtuozzo Hybrid Infrastructure дает возможности самообслуживания и управления своими ресурсами конечным клиентам, и ориентирована на сервис-провайдеров и корпоративных заказчиков, — отметил CEO компании Virtuozzo Александр Файн. — Интегрированная распределенная система хранения данных помогает обеспечивать высокую производительность и отказоустойчивость любых сервисов и пользовательских данных, и, вместе с обширным функционалом и поддержкой различных производителей оборудования, позволяет максимально быстро получать отдачу от внедрения и гибко настраивать решение под необходимые сценарии. Учитывая наш почти 20-тилетний опыт в этой сфере, это делает Virtuozzo серьезным игроком на рынке гиперконвергентных решений».

«Компания OCS внимательно относится к потребностям партнеров и ориентирована на расширение своего продуктового портфеля надежными и эффективными софтверными решениями, которые пользуются доверием пользователей во всем мире. Программные продукты Virtuozzo обеспечат нашим партнерам возможность предлагать конкурентные решения в корпоративном секторе, а также для компаний малого и среднего бизнеса в России, где традиционно ценятся функциональность с прогнозируемой стоимостью владения и дальнейшего управления», — сказал Евгений Салихов, вице-президент компании OCS Distribution.

Продвижение платформы в канал поддерживается компетенциями и экспертизой команды департамента информационной безопасности и инфраструктурного программного обеспечения компании OCS Distribution, одного из старейших и наиболее опытных дистрибьюторов в России и готового предоставить партнерам квалифицированные консультации по вопросам, связанным с возможностями, развертыванием и эксплуатацией программных решений вендора. Благодаря сотрудничеству Virtuozzo и OCS Distribution гиперконвергентная инфраструктура станет доступна не только крупному корпоративному сектору, но и малому и среднему бизнесу в России. Продукты Virtuozzo могут предоставляться партнерам дистрибутора через подписку, что обеспечит возможность предлагать конкурентные решения с прогнозируемой стоимостью владения.