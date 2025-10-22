Разделы

Салихов Евгений


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов 1
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure 1
20.09.2019 Евгений Салихов, OCS: Российский бизнес начинает использовать мультивендорный подход к облакам 1
11.09.2018 OCS предложит партнерам облачные сервисы Acronis 1
22.10.2003 В Microsoft - новые представители по работе с партнерами 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Салихов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 496 3
Microsoft Corporation 25167 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 67 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 502 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 857 1
Acronis - Акронис 458 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7991 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22711 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2917 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1229 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16913 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31619 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6179 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2035 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2805 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7953 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1398 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6942 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 654 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 37 1
СХД - STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 28 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3949 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4391 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14602 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21782 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 939 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2113 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 550 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1106 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1654 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3026 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1050 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4837 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7185 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2287 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14905 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13223 1
Microsoft Azure 1453 2
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 145 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 29 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Acronis Disaster Recovery 9 1
Virtuozzo Hybrid Infrastructure Platform 10 1
Acronis Files Cloud 4 1
Microsoft Office 3913 1
Google Cloud Platform - GCP 340 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Microsoft Office 365 973 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Космодром Байконур 1070 1
Шайхатаров Олег 8 1
Файн Александр 10 1
Атаманенко Александр 2 1
Калюжный Дмитрий 1 1
Туманов Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 3
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18393 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2394 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1095 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2167 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1394 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 814 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11620 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7260 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6265 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Философия - Philosophy 489 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1277 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 135 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 348 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 632 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2885 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
