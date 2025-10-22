Разделы

Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов

Российский ИТ-вуз и разработчик low-code платформы для автоматизации бизнеса договорились о создании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Документ определил ключевые направления сотрудничества в области цифровой трансформации, подготовки ИТ-кадров и внедрения передовых технологий в ключевых секторах российской экономики. Одним из основных направлений сотрудничества станет интеграция решений на базе искусственного интеллекта в цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов российских компаний. Стороны планируют совместно организовывать мероприятия, конференции и тренинги.

Евгений Салихов, управляющий директор Comindware: «Это далеко не первое наше партнерство с образовательными учреждениями, и у нас уже есть успешный опыт в этой сфере. Нам особенно приятно, что Университет Иннополис решил развивать направление цифровых бизнес-процессов и цифровизации и выбрал нас для сотрудничества. Это вполне объяснимо — мы предлагаем уникальные решения на рынке, объединяющие “три в одном”: построение корпоративной архитектуры процессов, создание регламентов и автоматизацию бизнес-процессов в рамках единой платформы. Мы с большой надеждой и уверенностью смотрим в будущее этого замечательного сотрудничества».

В числе возможных результатов сотрудничества также и создание специализированных образовательных программ на базе Университета Иннополис, посвящённых изучению методов цифровизации и автоматизации бизнес-процессов.

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис: «Сотрудничество с Comindware открывает возможности для практико-ориентированного образования в сфере цифровой трансформации. Дважды в год на стратегических сессиях с индустриальными партнёрами мы обновляем образовательные программы университета, чтобы они отражали актуальные потребности рынка. Партнёрство с ведущим разработчиком BPM-решений позволит нашим студентам и сотрудникам изучать передовые подходы к автоматизации бизнес-процессов на реальных проектах и получать востребованные в российской ИТ-индустрии навыки».

