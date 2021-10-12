Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes

Pure Storage представила Portworx Data Services — платформу предоставления баз данных как услуги (Database-as-a-Service, DBaaS) для Kubernetes.

Современные приложения состоят из десятков и даже сотен микросервисов, которые зачастую поддерживаются одним или несколькими сервисами данных, например базами данных, очередями потоков и сообщений, поисковыми сервисами, конвейерами ИИ/МО и так далее. Управлять такими разными сервисами данных сложно. Дополнительно обостряет ситуацию необходимость контролировать и масштабировать множество экземпляров баз данных в средах тестирования, разработки и эксплуатации, облаке и зонах доступности с разными требованиями к производительности, доступности, защите и безопасности данных и обеспечению соответствия. Из-за этого специалисты вынуждены работать в режиме аврала, решая повседневные задачи, и не могут сосредоточиться на разработке новых функций для заказчиков.

Portworx Data Services автоматизирует управление DBaaS и помогает решить эти и многие другие проблемы. Одним щелчком мыши инженеры могут развернуть в Kubernetes управляемый сервис данных производственного уровня, выбрав его из обширного каталога вариантов для SQL, NoSQL, поисковых и стриминговых сервисов и полностью автоматизировать эксплуатацию.

«Будучи лидерами на рынке решений для управления данными в среде Kubernetes, мы создали платформу, с помощью которой наши клиенты смогут легко развертывать в среде Kubernetes приложения с контролем состояния. Portworx Data Services — следующий большой шаг вперед. Теперь мы не просто даем ИТ-специалистам инструменты для управления сервисами данных в среде эксплуатации. Мы предоставляем сами сервисы данных в качестве услуги, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на инновациях, а не на рутинных задачах», — отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native Business Unit, Pure Storage.

Portworx Enterprise предлагает блоки, из которых в Kubernetes можно построить сервисы данных производственного уровня и обеспечить высокую доступность, защиту и безопасность данных и их мобильность. Portworx Data Services объединяет эти возможности, позволяя по запросу создать и использовать сервисы данных корпоративного класса в любом кластере Kubernetes.

Пользователи могут использовать Portworx Data Services, чтобы выбирать и развертывать приложения с контролем состояния из самого обширного каталога в отрасли, в котором найдутся решения для SQL, NoSQL, поисковых, стриминговых и других рабочих нагрузок.

Приложения, развернутые на платформе Portworx Data Services, автоматически поддерживают резервное копирование и восстановление, высокую доступность, аварийное восстановление, защиту и миграцию данных, и автоматическое управление емкостью.

Неважно, где вы работаете: локально или в облаке. У команд разработки и эксплуатации будет единая среда DBaaS для всех сервисов данных, независимо от того, где выполняются приложения.