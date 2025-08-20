ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги внедрения накопителей на базе QLC NVMe SSD в собственную инфраструктуру. За год с момента запуска актуальной дисковой политики более 30% от всех новых облачных проектов для хранения данных клиентов были реализованы с использованием данной технологии. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

QLC-накопители позволили оптимизировать затраты клиентов и повысить эффективность обработки задач с интенсивным чтением данных.

С 2008 по 2019 гг. ITGlobal.com использовал гибридные системы на базе HDD SAS с частотой вращения 10 тыс. оборотов, ускоренные SSD-кэшем для горячих данных. Затем провайдер полностью перешел на All Flash-архитектуру на базе TLC-накопителей, внедрив технологии дедупликации и компрессии данных, а также системы Quality of Service для управления нагрузкой и решения проблемы «шумных соседей».

Внедрение QLC NVMe SSD стало естественным развитием СХД и позволило создать трехуровневую архитектуру для разных типов нагрузок. Capacity Flash-слой на базе QLC-технологии обеспечивает экономически эффективное хранение для задач с умеренными требованиями к IOPS. QLC (Quad-Level Cell) хранит четыре бита данных в одной ячейке памяти, что увеличивает плотность хранения и снижает стоимость терабайта. Системы хранения на TLC продолжают обслуживать высоконагруженные приложения.

В облачной инфраструктуре ITGlobal.com накопители QLC NVMe SSD применяются для задач с преобладанием операций чтения — сред разработки и тестирования, VDI-окружений, Kubernetes-кластеров, CI/CD-пайплайнов, а также для хранения резервных копий, логов и медиаконтента. Такие нагрузки характеризуются умеренными требованиями к IOPS и задержкам, но требуют экономически эффективного масштабируемого хранилища. Накопители с технологией QLC используются в составе систем хранения данных ITPOD.

«Результаты года показывают, что QLC NVMe SSD успешно заняли нишу в нашей облачной инфраструктуре. Многоуровневая архитектура хранения позволяет каждому типу нагрузки размещаться на оптимальной инфраструктуре. Для высоконагруженных баз данных и критичных приложений мы используем TLC-накопители, а для сред разработки, аналитических систем и менее требовательных задач — более доступные QLC-решения. Это дает клиентам возможность не переплачивать за избыточную производительность», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.