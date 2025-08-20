Разделы

Техника
|

ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги внедрения накопителей на базе QLC NVMe SSD в собственную инфраструктуру. За год с момента запуска актуальной дисковой политики более 30% от всех новых облачных проектов для хранения данных клиентов были реализованы с использованием данной технологии. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

QLC-накопители позволили оптимизировать затраты клиентов и повысить эффективность обработки задач с интенсивным чтением данных.

С 2008 по 2019 гг. ITGlobal.com использовал гибридные системы на базе HDD SAS с частотой вращения 10 тыс. оборотов, ускоренные SSD-кэшем для горячих данных. Затем провайдер полностью перешел на All Flash-архитектуру на базе TLC-накопителей, внедрив технологии дедупликации и компрессии данных, а также системы Quality of Service для управления нагрузкой и решения проблемы «шумных соседей».

Внедрение QLC NVMe SSD стало естественным развитием СХД и позволило создать трехуровневую архитектуру для разных типов нагрузок. Capacity Flash-слой на базе QLC-технологии обеспечивает экономически эффективное хранение для задач с умеренными требованиями к IOPS. QLC (Quad-Level Cell) хранит четыре бита данных в одной ячейке памяти, что увеличивает плотность хранения и снижает стоимость терабайта. Системы хранения на TLC продолжают обслуживать высоконагруженные приложения.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

В облачной инфраструктуре ITGlobal.com накопители QLC NVMe SSD применяются для задач с преобладанием операций чтения — сред разработки и тестирования, VDI-окружений, Kubernetes-кластеров, CI/CD-пайплайнов, а также для хранения резервных копий, логов и медиаконтента. Такие нагрузки характеризуются умеренными требованиями к IOPS и задержкам, но требуют экономически эффективного масштабируемого хранилища. Накопители с технологией QLC используются в составе систем хранения данных ITPOD.

«Результаты года показывают, что QLC NVMe SSD успешно заняли нишу в нашей облачной инфраструктуре. Многоуровневая архитектура хранения позволяет каждому типу нагрузки размещаться на оптимальной инфраструктуре. Для высоконагруженных баз данных и критичных приложений мы используем TLC-накопители, а для сред разработки, аналитических систем и менее требовательных задач — более доступные QLC-решения. Это дает клиентам возможность не переплачивать за избыточную производительность», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос

Обзор: Управление задачами

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: