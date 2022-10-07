Мир ополчился на AMD. Компьютеры не продаются, выручка катастрофически падает

AMD столкнулась со стремительным падением выручки из-за плохой работы ее потребительского отдела. Компьютеры на ее процессорах плохо продаются, но дело не в них самих, а в глобальной инфляции и экономической напряженности. Возможно, у Intel сейчас те же проблемы, но она их пока не озвучивает.

AMD сдает позиции

Компания AMD предупредила весь мир о провальных результатах III квартала 2022 г. Согласно ожиданиям ее аналитиков, выручка упадет почти на 30% год к году, и виной всему – ужасные результаты подразделения пользовательских решений.

AMD – это один из двух крупнейших производителей процессоров с архитектурой х86 для ноутбуков, компьютеров и серверов. Второй – это Intel. С 2017 г., когда вышли первые чипы Ryzen на архитектуре Zen первого поколения, AMD наращивает свою долю мирового рынка процессоров, пользуясь не только успехом собственных решений, но неудачами главного соперника. Во II квартале 2022 г. доля AMD составила 36,4% против, для сравнения, 23,1% тремя годами ранее (данные Statista.com).

III квартал 2022 г., завершившийся 30 сентября, по всей видимости, будет выбиваться из ставшей уже привычной картины роста финансового успеха AMD. Ее выручка может рухнуть на 29% до $5,9 млрд.

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Это идет вразрез с ранее озвученными прогнозами компании. За третью четверть 2022 г. она ожидала выручку в размере $6,7 млрд. Итоговые результаты пока засекречены – AMD обнародует их 1 ноября 2022 г.

Что произошло

Нарушить планы AMD смогло ее пользовательское подразделение, продажи которого просели на 40% в сравнении с III кварталом 2021 г. Более того, это единственный отдел компании, показавший за отчетный период «отрицательный рост».

Для сравнения, выручка AMD с продаж серверных решений, а также чипов для центров обработки данных, как ожидается, вырастет на 45% год к году.

Игровой сегмент, в котором AMD представлена видеокартами, тоже показал положительные результаты – рост выручки за год составил 14%. Даже в сегменте встраиваемых решений дела у AMD идет сравнительно хорошо – 4-процентный рост выручки год к году.

Но при всем этом AMD списала в пределах $160 млн. Это стало следствием корректировки цен на продукцию и обширных запасов нераспроданных чипов.

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По всей видимости, AMD придется принять на себя удар глобальной инфляции, а также общей нестабильности в обществе, вызванной событиями, произошедшими в мире после 24 февраля 2022 г. Пока одни страны участвуют в открытой конфронтации, другие страдают от резкого роста цен на топливо и энергоносители. В одних странах исчезают из продажи компьютеры и запчасти к ним, завезенные легально, в других постоянно дорожает техника.

Все это способствует тому, что потребители во всем мире решили пока не спешить с покупкой свежего лэптопа и не собирать новый системный блок. AMD оказалась той компанией, по которой это ударило со всей силы, что подтвердила генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su).

Суровые факты реальности

Логика в происходящем с AMD данном случае очевидная. Цены на ПК растут, интерес к ним со стороны пользователей падает. Первыми страдают ритейлеры, чьи продажи сокращаются. Они вынуждены заказывать меньше техники у дистрибьюторов, а те – у непосредственных производителей. В финале – падение заказов у AMD как у одного из двух поставщиков х86-процессоров для современных лэптопов и десктопов.

Примечательно, что компания Intel, не так давно безуспешно попытавшаяся вывезти из России несколько сотен айтишников, подобные прогнозы пока не озвучивает. Между тем, ее отчет за III квартал 2022 г. в настоящее время тоже не опубликован. Не исключено, что она тоже столкнулась с падением показателей потребительского отдела.

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Аналитические агентства пока не прогнозируют, какими могут быть результаты мирового компьютерного рынка по итогам III квартала 2022 г. Но их исследования за II квартал демонстрируют сильное падение продаж.

Например, в отчете IDC говорится, что мировой ПК-рынок обвалился на 15,3%, хотя в 2021 г. он демонстрировал столь же значительный прирост. Аналитики из Gartner зафиксировали падение на 12,6% за тот же период. Обе компании связывают спад продаж сочетанием экономической неопределенности и растущей инфляции, а также тем, что покупатели раскупили все необходимое, чтобы пережить вызванный пандемией переход к работе на дому.