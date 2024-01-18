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Angara Security расширяет команду высшего руководства

К команде Angara Security присоединилась директор по маркетингу Вероника Гименез. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Среди ключевых задач топ-менеджера – разработка и реализация маркетинговой стратегии, содействующей дальнейшему росту бизнеса компании и обеспечению лидерства среди коммерческих интеграторов рынка информационной безопасности.

Новый директор по маркетингу будет курировать направления маркетинговой аналитики, продвижения услуг и сервисов, связей с общественностью, партнерского маркетинга, digital-маркетинга, событийного маркетинга, а также формирование и реализацию ABM-стратегии, программ лояльности компании и другие блоки.

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Цифровизация

Вероника Гименез – автор идеи первой отраслевой премии «IT-лидер», сооснователь Ассоциации практиков цифровизации, руководитель мартех-клуба в крупнейшей ассоциации ИТ-отрасли АПКИТ, один из организаторов сообщества ruMartech, сооснователь АСТРА (Ассоциации стратегического аутсорсинга).

«Для реализации долгосрочных планов Angara Security по развитию бизнеса в России и за пределами нашей страны необходимы эксперты высокого класса с опытом продвижения экспертизы и решений для b2b- и b2g -рынков. Уверен, что экспертиза и многолетний опыт Вероники Гименез в маркетинге существенно усилят управленческую команду и позволят нам гарантированно реализовать стратегию опережающего роста», − сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security.

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