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Представлена новая версия Sunrise BPMS для быстрой перенастройки процессов на удаленный режим работы

Интеграция Бизнес-приложения

«Биайэй-технолоджиз» представила версию 2.0 Low-Code платформы Sunrise BPMS, предназначенную для быстрого развертывания в компаниях как среднего, так и крупного бизнеса.

BPMS платформа Sunrise разработана в среде «1С» и быстро разворачивается в организации, где внедрена любая конфигурация «1С». Благодаря бесшовной интеграции в существующий ландшафт, запуск платформы в эксплуатацию занимает не более трех рабочих дней.

Работа в интеллектуальной среде по настройке бизнес-процессов не требует включения программистов. Все действия выполняются бизнес-пользователями. Перенастройка процессов происходит «на лету»: достаточно внести изменения в графическую модель, и уже со следующего запуска процесса сотрудники будут получать задачи согласно новой схеме.

На практике такая автоматизация выполнения операций и управления ими позволяет строить гибкие, адаптивные информационные системы под конкретные потребности сервисов или функций, способные оперативно меняться вместе с изменением бизнес-процессов компании.

«Вынужденный переход бизнеса в режим удаленной работы на 60% "обрушивает" все бизнес-процессы, их приходиться менять буквально "с колес". Чтобы сохранить высокий уровень сервиса и не потерять прибыль нужно быстро адаптироваться, налаживать эффективные процессы в новых условиях. Чем выше степень цифровой зрелости организации, тем меньше потерь несет бизнес при включении кризисных сценариев. Sunrise 2.0 позволяет переводить сотрудников на удаленную работу, оставляя контроль и качество выполнения задач на неизменно высоком уровне», – сказал Сергей Барыкин, генеральный директор компании «Биайэй-технолоджиз».

Ключевой доработкой версии Sunrise 2.0, стал новый формат графического дизайнера — среды для моделирования бизнес-процессов. Функциональность реализована таким образом, чтобы для полного погружения пользователю не требовалось специализированное обучение.

Sunrise BPMS – полнофункциональная Low-Code платформа, позволяющая строить процессную модель компании и управлять ею в условиях частых изменений. Продукт обеспечивает прозрачность бизнеса, позволяет выстроить эффективную систему контроля исполнения, необходимую интеграцию с системами и базами данных партнеров, в том числе объединяет данные эксклюзивного ПО и стандартных приложений в рамках единой цифровой среды.



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