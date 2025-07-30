Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365

БОАС, системный интегратор, специализирующийся на автоматизации производственных процессов, завершил проект внедрения цифровой системы учета выпуска деталей на базе платформы ELMA365 (прикладное производственное решение ICAMES) для компании Numina — производителя мебельных комплектующих и интерьерных решений. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Совместно с командой заказчика специалисты БОАС проанализировали все участки производства — распил, присадка, кромкооблицовка, фрезерование и ручные операции — и выстроили архитектуру решения, учитывающую особенности работы с оборудованием ЧПУ, мобильными терминалами и системами технического зрения. Особое внимание было уделено обеспечению достоверной и непрерывной фиксации производственных операций, даже в условиях нестабильной связи или ручного вмешательства.

В рамках проекта были реализованы ключевые направления цифровизации: система технического зрения — промышленные камеры фиксируют прохождение деталей в реальном времени и передают данные в систему, обеспечивая контроль даже при трудночитаемой маркировки; фиксация всех производственных операций — информация поступает от станков, терминалов, камер и агрегируется в едином интерфейсе; система расчета KPI и зарплаты — показатели эффективности участков и сотрудников формируются автоматически, на их основе рассчитывается заработная плата; интеграция с корпоративными системами — ELMA365 связана с внутренней CRM Numina, Power BI, Telegram-группами, а также ЧПУ и ПЛК-оборудованием; автономность и отказоустойчивость — буферизация данных на оборудовании исключает потери при сбоях связи сервером.

«На производстве ежедневно проходит около 120 индивидуальных заказов, более 10 тыс. деталей и 100 тыс. операций. Потеря или недостоверный учет даже одной детали обходится нам очень дорого. Внедрение системы позволяет нам минимизировать такие риски», — отметила Ольга Медведева, директор производства Numina.

По итогам проекта компания получила прозрачный, управляемый процесс с высокой степенью автоматизации. За счет цифровой фиксации операций удалось сократить долю брака, снизить затраты и ускорить производственный цикл.

«Главная задача первого этапа проекта — тотальная фиксация операций и их оцифровка. Сейчас мы уже начали второй этап: автоматизация план-фактного анализа на базе ELMA365», — сказал Дмитрий Волков, CIO Numina.

«Проекты такого уровня требуют активного участия команды заказчика, особенно руководителя проекта. В ходе работ мы подключали к ELMA365 сложное производственное оборудование, выезжали на площадку для настройки интеграций и взаимодействия со службами производства», — сказала Евгения Булатова, руководитель проектов БОАС.

«Проект наглядно демонстрирует потенциал Low-code BPM в промышленности. С помощью ELMA365 удалось выстроить устойчивую архитектуру, в которой каждый производственный этап становится частью единого сквозного процесса. Платформа интегрирована с оборудованием ЧПУ, «1С» и PLM-системами, поддерживает буферизацию данных на станках и обеспечивает не просто сбор информации, а создание управляемой и прозрачной производственной среды», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.