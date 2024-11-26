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«Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365

Компания «Свеза» провела импортозамещение платформы SAP совместно с интегратором «Мастердата». Компания «Свеза» переехала на российскую low-code-платформу Elma365, тем самым повысив эффективность продаж и качество клиентского сервиса.

«Свеза» — вертикально-интегрированная компания, выполняющая полный цикл работ: от лесозаготовки до производства высококачественной продукции, которую выбирают клиенты на четырех континентах. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинат, а также ряд структур, которые занимаются заготовкой сырья, производством биопродуктов, развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта. Продукция компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве транспорта, мебели и полиграфии.

Изначально «Свеза» эксплуатировала CRM-систему в SaaS-поставке от немецкого вендора SAP Cloud for customer. С 2022 г. SAP SE приняла решение об уходе с рынка РФ, возникла потребность поиска нового подходящего продукта. Для автоматизации основных бизнес-процессов, а также снижения рисков утечки чувствительной информации о клиентах компании, было принято решение о миграции на отечественную платформу Elma365. Переход на новое ПО состоялся в рамках ИТ-трансформации бизнеса. Партнером по внедрению выступила компания «Мастердата», которая более 16 лет занимается внедрением интегрированных CRM-решений не только в России, но и по всему миру.

Миграция на новую CRM была проведена за семь месяцев. Функционал системы позволил наладить работу менеджеров по продажам и по продуктам в режиме единого окна, а также эффективно выстроить стратегию работы с ключевыми клиентами компании. Также в CRM-системе реализован процесс управления поручениями на каждом этапе, что вкупе с интеграцией с BI-системой позволяет оперативно получать и анализировать данные для принятия оптимальных управленческих решений.

Со стороны сервисного обслуживания Elma365 стала единой точкой входа обработки претензий и жалоб от клиентов. Система помогает эффективно работать с обратной связью. Также позволяет принимать взвешенные решения для всех участников процесса (клиент, комбинаты, центральный офис), что сделало алгоритм взаимодействия прозрачным и управляемым на всех этапах.

Помимо этого, для сотрудников компании «Свеза» был реализован процесс ведения мероприятий в офлайн-режиме, в том числе с оценкой их эффективности. Также были настроены процессы создания маркетинговой кампании и опросов с возможностью осуществления рассылки по базе клиентов.

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Данный проект существенно улучшил эффективность и прозрачность рабочих процессов в компании «Свеза», снизил временные затраты на выполнение рутинных операций и повысил общую продуктивность. Компания смогла сократить срок обработки обращений на 1 рабочую неделю, уменьшить срок оформления обращения специалистом с 15 до 10 минут и значительно улучшить пользовательский опыт.

«Целью проекта являлось создание удобного пространства для ежедневной работы менеджеров, возобновление консистентности данных и их дальнейший анализ. Весь периметр проекта был успешно выполнен совместно с командой Masterdata. Имеем большие планы на автоматизацию своих процессов на платформе Elma365», — сказал Виталий Демиденко, директор по продажам, «Свеза».

«Переход на Elma365 — логичный шаг в рамках масштабного проекта по развитию бизнеса в компании «Свеза», который ранее строится на цифровой платформе SAP. Мы рады, что нам удалось начать сотрудничество с одним из лидеров российского лесопромышленного комплекса. Высокий уровень экспертизы нашей команды позволяют нам качественно реализовывать подобные проекты для наших клиентов», — отметил Александр Финашин, управляющий директор «Мастердата».

«Наша миссия — помогать бизнесу достигать лучших результатов, используя наши передовые решения. Проект компании «Свеза» позволил реализовать единое пространство для удобной и быстрой коммуникации с клиентами и значительно повысить эффективность обработки обращений. Мы гордимся тем, что можем быть частью их успеха. Выбор продуктов экосистемы Elma365 позволит компании легко масштабировать решение в будущем и автоматизировать смежные процессы в рамках единой экосистемы», — сказал Виктор Ситник, Product Owner Elma365 Service.

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