Нейросеть научили вести профессиональный диалог: ИИ обучили на данных нефтяной компании

Специалисты ИТМО и ПАО «Татнефть» разработали систему на основе генеративного искусственного интеллекта, которая умеет консультировать по профессиональным вопросам в конкретной сфере. С предложенной системой-экспертом «Акела» можно вести диалог на русском языке: основываясь на базах данных компании или отрасли, она способна генерировать точные ответы на запросы. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В основе цифрового корпоративного эксперта «Акела» — технология автоматизации дообучения больших языковых моделей — программ, которые в зависимости от контекста вопроса или фразы предсказывают наиболее вероятный ответ. Технология избавляет от необходимости размечать (систематизировать) исходные документы вручную, благодаря чему настройка языковой модели под различные профессиональные задачи проходит в разы быстрее.

«Чтобы получить инструкцию по какому-либо бизнес-процессу, достаточно задать соответствующий запрос системе. Или, например, если срочно потребуется конкретная цифра или любые другие данные, не нужно вручную перебирать документы — с этим буквально за несколько минут справится цифровой корпоративный эксперт. Также с его помощью можно проводить тестирование с валидацией ответов, то есть проверять знания специалистов по конкретным вопросам. Система может легко общаться по всем направлениям компании, если есть документальная базы для обучения. В перспективе она сможет еще и находить ошибки и несоответствия в документах», – сказал Денис Насонов, руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности».

Система обучена на более 500 нормативно-методических документах ПАО «Татнефть». Сейчас она заточена на решение задач по обеспечению техники безопасности, но разработчики планируют расширить функционал системы и дообучить ее на других данных компании.

«В будущем мы расширим функционал “Акелы” и будем применять систему для цифровизации накопленных знаний в единое семантическое пространство. Это качественный новый интеллектуальный инструмент аналитики, который ускорит, автоматизирует производственные и корпоративные процессы в нашей компании», – отметил Ильшат Карамов, директор ООО «ТатИТнефть» (дочерняя компания ПАО «Татнефть», которая специализируется на разработке программного обеспечения и обслуживании систем в сфере информационных технологий).