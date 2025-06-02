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Дворников Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки 1
06.06.2023 «Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дворников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Транснефть Технологии 14 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 544 1
Транснефть 311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 366 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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