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Дворников Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|«СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки 1
|06.06.2023
|«Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада» 1
Дворников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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