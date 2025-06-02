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«СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки

Отечественный разработчик программного обеспечения «СберТех» и центр ИТ-компетенций нефтепроводной компании «Транснефть — Технологии» подписали договор о реализации пилотного проекта по апробации российского конвейера разработки. Соглашение подписали генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев и генеральный директор «Транснефть — Технологии» Дмитрий Дворников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Инструменты конвейера автоматизируют процесс создания и развертывания программного обеспечения (ПО) для корпоративных информационных систем и пользователей, а также сокращают время разработки цифрового продукта.

В случае успешной апробации платформенное решение «СберТеха» Platform V Works может стать основой ИТ-архитектуры для всего цикла DevOps в компании «Транснефть — Технологии». Оно позволит создать полностью импортонезависимый конвейер для эффективной разработки индустриального ПО. Переход на инструменты «СберТеха» также обеспечит высокий уровень безопасности и соответствие требованиям российского законодательства в области импортозамещения.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Компания «Транснефть — Технологии» создает универсальные решения, которые могут быть востребованы в нефтяной промышленности и смежных сферах. Взаимодействуя в области разработки ПО, обмениваясь опытом и передовыми практиками с одним из крупнейших ИТ-интеграторов нефтетранспортной системы, мы сможем обеспечивать высокую функциональность, технологическую независимость и безопасность производственного процесса. Уверен, что объединение компетенций наших компаний даст мощный импульс созданию передовых продуктов и развитию отечественной ИТ-сферы в целом».

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Дмитрий Дворников, генеральный директор «Транснефть — Технологии»: «В «Транснефти» основные процессы не могут быть автоматизированы с помощью иностранных решений в том числе и по причинам, связанным с необходимостью обеспечения информационной безопасности. Российский продукт, напротив, позволит это реализовать. Использование конвейера повысит уровень прозрачности производственного процесса разработки и скорость выпуска релизов программного обеспечения, которое мы создаем не только для организаций системы «Транснефть», но и для других компаний российского топливно-энергетического комплекса».

Платформенное решение для эффективной разработки ПО Platform V Works входит в состав Platform Vцифровой платформы «СберТеха» для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Platform V Works включает в себя компоненты для управления проектами, задачами и требованиями для построения цифровой архитектуры, релизного конвейера, хранения исходного кода и готовых дистрибутивов, а также инструменты для тестирования ПО.

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