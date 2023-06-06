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«Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада» на конференции ЦИПР

Компания «Транснефть – технологии» представила платформу промышленной автоматизации «Эвоскада» на VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая прошла с 31 мая по 2 июня 2023 г. в Нижнем Новгороде. Презентация состоялась в рамках пленарной сессии «Транснефти» «Цифровая реальность и будущее нефтегазовой отрасли».

«Эвоскада» – это универсальная платформа для управления технологическими и производственными процессами. В числе ключевых преимуществ решения — высокая производительность (1,2 млн изменений в секунду), использование сервис-ориентированной архитектуры, динамическое масштабирование, высокий уровень надежности и безопасности, наличие специализированного комплексного хранилища и интегрированного CI/CD-конвейера, открытость для развития силами сторонних интеграторов, технологическая совместимость с решениями крупных российских разработчиков ПО.

«На базе платформы «Эвоскада» можно создавать любые ИТ-продукты. В перспективе она станет фундаментом для формирования экосистемы управления производством, позволит координировать работу трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, резервуаров, железнодорожных эстакад и портов как компонентов единого технологического ландшафта. Кроме того, платформа имеет большой потенциал в развитии и может применяться не только в топливно-энергетической, но и в других отраслях экономики», – сказал генеральный директор «Транснефть – технологии» Дмитрий Дворников.

«Цифровая индустрия промышленной России» – площадка для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики и трансформации промышленности. В 2023 г. в конференции приняли участие порядка 7 тыс. человек из 77 регионов России. В рамках деловой программы состоялись 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров.

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«Транснефть – Технологии» – корпоративный ИТ-интегратор, центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти».

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