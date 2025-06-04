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ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии», ключевой центр ИТ-компетенций «Транснефти», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество в области разработки, внедрения и продвижения отечественных информационных технологий для топливно-энергетического комплекса.

Соглашение направлено на создание и продвижение совместных решений на базе ИТ-продуктов «Транснефти» и ИТ-холдинга «Т1». Партнеры планируют реализовывать совместные проекты, развивать и поддерживать цифровые разработки на рынках России и зарубежья.

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«Подписанное соглашение с «Транснефть – Технологии» — это важный шаг в укреплении технологической независимости. Объединяя наши компетенции, мы создаем решения, которые не только замещают зарубежные аналоги, но и обеспечивают бизнесу новые возможности для цифровой трансформации», — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

«В сферах, где мы обладаем высокими компетенциями, мы стремимся создавать возможности не только для себя, но и для других компаний. С учетом именно этого подхода разработано несколько индустриальных ИТ-продуктов, которые воплощают в себе десятилетия накопленной промышленной экспертизы. Для того, чтобы и далее иметь возможность сосредоточиться только на развитии функциональности и усилении преимуществ данных продуктов для нас и компаний отрасли, было принято решение о поиске партнера, который возьмет на себя часть обязанностей по продвижению на рынке», — сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Технологии» Дмитрий Дворников.

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