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Модульбанк запустил бесплатную аналитику по продажам на Ozon

Модульбанк запустил бесплатную аналитику по продажам на маркетплейсе Ozon на базе своего продукта «Маркетметрика». Теперь предприниматели могут анализировать статистику продаж конкурентов на маркетплейсах, оценивать рыночную ситуацию и прогнозировать продажи собственных товаров не только на Wildberries, но и на Ozon.

Сервис доступен прямо в личном кабинете банка. Он разработан на базе алгоритмов AML Technology и входит как услуга в состав тарифов Модульбанка для продавцов на маркетплейсах – бесплатно до конца года.

«Маркетметрика» позволяет подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах — по датам, периодам, товарным категориям, брендам, продавцам и отдельным товарам. Можно оценить средние цены на рынке, понять, какие товарные категории торгуются активнее, по каким ценам товары уходят быстрее, есть ли корректировки спроса в зависимости от сезона, бренда, продавца и других факторов. Эта информация поможет предпринимателю построить более грамотную стратегию работы на маркетплейсах и продавать больше.

Сервис подходит как для опытных продавцов, так и для начинающих предпринимателей. С его помощью можно выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе.

«Маркетметрика» – один из наших первых продуктов для продавцов на маркетплейсах. Мы запустили его летом 2021 г. и с тех пор постоянно развиваем. Сервис будет полезен предпринимателям с любыми оборотами – от новичков до опытных продавцов. И в отличие от подобных решений на рынке сейчас он доступен бесплатно в рамках наших тарифов для селлеров», – сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

В ноябре Модульбанк переформатировал свои продукты для продавцов на маркетплейсах в линейку специальных тарифов. Они включают специальные банковские условия и набор сервисов, которые помогут развивать торговую площадку, экономить на операционных расходах и растить рентабельность.

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Тарифы включают банковские услуги, такие как вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета за 0 руб., возможность вести расчеты с контрагентами в долларах, евро, юанях, а также в валютах стран СНГ, Турции, ОАЭ. Также тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них сервис аналитики, собственный центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек.

Кроме того, тарифы включают помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, собственные образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 млн руб. в месяц, тариф «Селлер Pro» – для магазина с оборотом до 5 млн руб. в месяц. Третий вариант «Селлер Top» подойдет для крупных продавцов с оборотами свыше 5 млн руб. Любой тариф можно настроить под себя.

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