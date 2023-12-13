Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ

Модульбанк запустил услугу по подбору и покупке пункта выдача заказов для клиентов. Специалисты банка подберут работающий ПВЗ с прозрачной историей под запрос предпринимателя и гарантируют чистоту сделки.

Модульбанк ищет подходящие ПВЗ как по открытым источникам, так и по собственной базе проверенных пунктов выдачи, которую постоянно обновляет. Все ПВЗ проверяются на финансовую историю, регулярность выплат от партнеров, оформление расходов, наличие необходимого оборудования и по другим критериям. После того, как предприниматель определится с ПВЗ, банк готовит договор купли-продажи и сопровождает перевод личных кабинетов на нового собственника. После покупки Модульбанк предлагает новому владельцу три месяца льготных условий на управление ПВЗ под ключ. Стоимость услуги составляет 20 тыс. руб. и 1% от стоимости ПВЗ.

В марте 2023 г. Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению ПВЗ под ключ. В рамках сервиса банк помогает с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстраивает управление процессами, берет на себя весь микроменеджмент, включая управление процессами и персоналом, работу с претензиями от маркетплейсов, контроль и закупку расходников, управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.

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«Пункты выдачи и так непростой бизнес, завязанный на постоянных рисках, микроменеджменте и микроплатежах. В этом году индустрию ПВЗ еще и тряхнуло несколько скандалов, связанных с задержками выплат, некоторые предприниматели разорились. Найти на рынке чистые и коммерчески успешные ПВЗ стало сложнее. Поэтому мы запустили услугу по покупке пунктов под ключ: чтобы помочь предпринимателям снизить риски при покупке готового ПВЗ и потом повысить его рентабельность», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», курьерскими службами DPD, Boxberry, «Сберлогистика», PickPoint.