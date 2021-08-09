Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay

Банк для предпринимателей Модульбанк возместит своим клиентам комиссии за использование сервиса QR Pay — прием оплаты через систему быстрых платежей.

В начале июня 2021 г. Президент России Владимир Путин дал устное распоряжение банкам возвращать комиссии по платежам с помощью QR-кодов, чтобы облегчить финансовую нагрузку на малый бизнес. На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало список банков, которые должны предоставить компенсацию всем малым и средним компаниям, воспользовавшимся СБП до конца 2021 г.

Чтобы получить возврат комиссии, клиентам Модульбанка не нужно собирать и подавать в банк документы. Банк сам рассчитает и вернет комиссии. Для этого нужно пользоваться сервисом QR Pay, принимать через него платежи от потребителей и состоять в едином реестре субъектов МСП. Модульбанк будет возвращать комиссии ежемесячно за предыдущий месяц начиная с июля 2021 г. и до конца года.

«Когда мы запускаем новый продукт, то прежде всего исходим из того, какую боль закрываем. И стараемся поддерживать предпринимателей на регулярной основе. Например, отменили плату за валютный контроль. Сервис QR Pay не исключение, это технологичный и легкий сервис – выгодная альтернатива классическому эквайрингу, теперь еще и с регулярным возвратом комиссий», — отметил Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
Показать еще