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Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению ПВЗ под ключ

Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению под ключ пунктов выдачи заказов. В рамках сервиса банк привлечет опытную команду, поможет с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстроит управление процессами и возьмет на себя весь микроменеджмент.

Всего Модульбанк предлагает три тарифа для владельцев ПВЗ в зависимости от объема услуг и количества пунктов выдачи заказов. До 31 марта любой тариф можно подключить за ноль рублей.

Все тарифы включают полный аудит ПВЗ при его покупке, оформление помещения, юридическое сопровождение, подбор и обучение персонала. Дальше банк возьмет на себя все рутинные бизнес-задачи: управление процессами и персоналом, работу с претензиями от маркетплейсов, контроль и закупку расходников, управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.

«Индустрия ПВЗ растет вместе с рынком e-commerce. По данным Data Insight, за девять месяцев 2022 г. около двух третей онлайн-заказов были получены именно в пунктах выдачи. При этом ПВЗ – сложный бизнес, завязанный на постоянных рисках, микроменеджменте и микроплатежах. Мы разработали пакет услуг, который поможет предпринимателям снизить риски и повысить рентабельность ПВЗ. Неважно – начинает он с одной точки или уже управляет целой сетью, хочет оптимизировать бизнес и начать зарабатывать больше», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», курьерскими службами DPD, Boxberry, «Сбероогистика», PickPoint и другими.

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