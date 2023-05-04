Модульбанк запустил в Москве фотостудию для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах. Первая уже больше года работает в Новосибирске и обслуживает селлеров со всей страны. Оборудованные фотостудии – это часть центра дизайна Модульбанка, который в промышленных объемах создает для предпринимателей продающий контент для торговых площадок.

Фотостудии используются для профессиональной съемки товаров, которые продаются на маркетплейсах. В московской студии оборудованы и интерьерные зоны, чтобы можно было показать товары клиентов в бытовых условиях или создавать атмосферные фото для маркетплейсов и соцсетей.

Осенью 2021 г. Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 г., оценив спрос и потребности селлеров, банк построил центр дизайна с собственной профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов, дизайнеров, инфографов. Услуги центра доступны для всех предпринимателей, для клиентов Модульбанка они предоставляются на специальных условиях от 0 руб.

Центр занимается производством фото и видео любой сложности, в том числе предметной съемкой, фото и видео-360°. Под запрос предпринимателя можно разработать фирменный стиль магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

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«Как банк мы заинтересованы играть вдолгую. Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса и оставаться с Модульбанком годами. Очевидно, эта стратегия работает: наш новосибирский центр дизайна стал таким востребованным, что мы решили открыть второй центр в Москве», — сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Для клиентов Модульбанка, которые подключают тариф «Селлер топ», услуги центра дизайна предоставляются бесплатно. Стать клиентом Модульбанка и подключиться к селлер-тарифу можно за один день, получить контент для торговых площадок – в течение одной недели с момента подачи заявки.