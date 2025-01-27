«М.Видео-Эльдорадо» и «Авито» тестируют совместную программу выкупа смартфонов

«М.Видео-Эльдорадо» запустила тестирование программы выкупа смартфонов совместно с классифайдом «Авито». С его помощью частные пользователи смогут продать свой старый смартфон в магазинах «М.Видео» без ожидания и общения с потенциальными покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо заполнить анкету состояния устройства, после чего будет рассчитана его стоимость. На этапе пилота сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. По итогам тестирования сервис может быть масштабирован на все магазины сети «М.Видео». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» присоединилась к программе выкупа «Авито» с 20 января 2025 г. Теперь у пользователей «Авито» есть возможность продать свой гаджет в магазинах главного эксперта по технике. С помощью выкупа пользователи могут быстро и безопасно продать свой смартфон, не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара. «М.Видео-Эльдорадо» после предпродажной подготовки будет реализовать восстановленные гаджеты.

Во время создания объявления о продаже своего смартфона на сайте «Авито» у пользователя появится опция сделать это через «М.Видео-Эльдорадо». После выбора опции необходимо ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, указать все недостатки и неисправности. В итоге будет показана предварительная цена за устройство.

Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним свяжется представитель «Авито». Продавцу будет необходимо отвезти свой гаджет в магазин «М.Видео». Там специалист проверит состояние смартфона, и после проверки назовет финальную цену за устройство, которая может быть скорректирована от изначальной, если обнаружатся скрытые дефекты.

После офлайн-проверки смартфона, заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту.

Андрей Агапов, руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо»: «В декабре мы запустили сразу две новые услуги – выкуп смартфонов и обновленный трейд-ин. Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено всего несколько крупных игроков. Мы идем в ногу с трендами, чтобы, с одной стороны, предложить нашим клиентам удобную и безопасную услугу выкупа смартфонов, а, с другой – войти в число лидеров рынка продаж восстановленных устройств. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники».

Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито»: «Интерес пользователей «Авито» к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа – без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 г. количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Сотрудничество с таким крупным игроком рынка как «М.Видео-Эльдорадо» – важный шаг в развитии этих программ».