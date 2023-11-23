«М.Видео-Эльдорадо» к 2024 году почти в 1,5 раза увеличит парк выездного сервиса российскими автомобилями

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет собственный автопарк по модели операционного лизинга грузовиками российских производителей Sollers и ГАЗ для доставки крупногабаритных товаров с сервисом установки. До конца 2023 г. число собственных автомобилей превысит 200, увеличившись на 45% относительно начала 2023 г., а штат сервисных специалистов достигнет порядка 600 человек. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Для масштабирования сервисного направления, повышения скорости обслуживания и удовлетворённости клиентов «М.Видео-Эльдорадо» планирует на конец 2023 г. нарастить количество грузовиков в своём автопарке примерно в 1,5 раза относительно 2022 г. Компания в том числе станет одним из первых пользователей грузовиков Sollers Atlant, а также закупит машины ГАЗ. К концу 2025 г. ритейлер рассчитывает увеличить количество автомобилей до более чем 500.

«М.Видео-Эльдорадо» предлагает во всех городах присутствия доставку крупногабаритных товаров в удобный временной интервал, сервис по монтажу и подключению техники профессиональными бригадами с гарантией. Услуги доступны для клиентов, находящихся в радиусе до 100 км от ближайших магазинов, осуществляются как собственными сотрудниками, так и партнёрами. Собственный парк автомобилей и сервисных сотрудников позволяет объединить доставку и установку крупной бытовой техники в один визит, что экономит время покупателей и позволяет пользоваться техникой сразу после покупки. Доставка и установка техники в один день «под ключ» на конец 2023 г. будет доступна покупателям более чем в 140 городах.

По итогам 10 месяцев 2023 г. «М.Видео-Эльдорадо» совершила почти 2 млн доставок, примерно каждое десятое отправление происходит вместе с установкой день в день. Спрос на комплексную услугу за год вырос на 40% – сервис востребован для климатической техники, холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Специалисты компании осуществляют почти 55% от всех проданных установок, в перспективе компания планирует довести этот показатель до 70%.

Кроме услуг по подъёму, установке, настройке и вывозу ненужной техники на переработку бригады также на месте оказывают персональную помощь с использованием фирменного мобильного приложения, как у продавцов в магазинах. С учётом потребностей клиентов они консультируют и дополнительно заказывают нужные товары. Кроме того, в грузовиках выездных экипажей находятся запасы востребованных аксессуаров, сопутствующих товаров и мелкой бытовой техники (кронштейны, бытовая химия, электрочайники и др.), которые также можно приобрести «здесь и сейчас».

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Руководитель департамента физических сервисов «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «"М.Видео-Эльдорадо" имеет уникальную для российского рынка экспертизу в самостоятельном предоставлении клиентам услуг, которые позволяют удовлетворить их потребности после покупки бытовой техники – подключение в один день с доставкой товара, демонтаж и вывоз ненужной техники на утилизацию. Мы планируем развить комплексный подход и масштабировать сервисный бизнес с учётом активно растущей культуры потребления, в том числе усилению этого стратегического направления будет способствовать обновление автопарка. В этом мы отдаём предпочтение проверенным и надёжным моделям грузового транспорта отечественного производства. Это гарантирует безопасные и комфортные условия работы водителей, а также сохранность грузов и качество предоставляемых услуг для наших клиентов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.