«Связной» запустил продажу подержанных смартфонов

«Связной» и Smart Bazar объявили о сотрудничестве, в рамках которого посетители интернет-магазина svyaznoy.ru могут приобрести подержанные смартфоны ведущих брендов.

Услуга уже доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а до конца года партнеры планируют масштабировать возможность покупки б/у смартфонов для жителей всей России.

Принятые по программе trade-in смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику, тестирование, при необходимости замену аккумуляторов, экранов и других компонентов, а также сертификацию. Кроме того, специалисты сервиса проводят полную юридическую проверку. Клиент получает смартфон c гарантией, который отвечает всем требованиям производителей и практически ничем не отличается от нового.

«Рынок подержанных смартфонов имеет большой потенциал. Такое устройство стоит до 60% дешевле нового, что, безусловно, должно привлечь покупателей. Мы даем возможность нашим клиентам получить желанный смартфон с минимальными затратами», — отметил Андрей Агапов, директор по сервису компании «Связной».

«На сегодняшний день «Связной» является известным брендом с высоким уровнем доверия со стороны миллионов россиян, поэтому мы верим, что наше партнерство позволит популяризировать рынок б/у смартфонов и развеять сомнения покупателей в отношении этих устройств. Одно из главных преимуществ нашего сервиса заключается в том, что мы проводим уникальную проверку по 55 параметрам, что практически сводит к нулю появление в продаже неисправных смартфонов», — сказал Александр Ельчин, генеральный директор компании «Цифровые девайсы».