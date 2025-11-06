Разделы

Связной сервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес 1
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 1
11.04.2022 «Связной» запустил полный цикл выкупа и продажи б/у устройств 1
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 1
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1

Связной сервис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9780 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9157 1
Samsung Electronics 10581 1
Xiaomi 1942 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 898 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Квантера 5 1
Quantum-A 5 1
Связной ГК 1384 4
Альфа-Банк 1854 1
DTSRetail Ltd 5 1
Совкомбанк ПАО 282 1
Евросеть 1417 1
Связной ГК - Максус 22 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1067 1
Судебная власть - Judicial power 2398 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12666 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25485 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8120 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5507 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4650 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16631 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1132 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3240 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12891 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1271 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7494 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7350 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1089 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 508 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1376 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 749 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1191 1
Аксессуары 4092 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25451 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 218 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 339 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 101 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1099 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14935 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
Вуколов Алексей 9 2
Ноготков Максим 52 1
Помбухчан Хачатур 28 1
Орлов Григорий 5 1
Агапов Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18052 1
Нидерланды 3619 1
Украина 7769 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3232 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2173 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 335 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1218 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1800 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25761 4
Трейд-ин - Trade-in 204 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5865 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8014 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3745 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6622 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6290 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 732 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1203 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 339 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6204 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7751 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 798 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4325 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
