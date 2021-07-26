«Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

«Aliexpress Россия» и «Связной» открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*Aliexpress в Краснодаре. В них покупатель сможет получить заказы из интернет-магазинов Aliexpress Россия и svyaznoy.ru. Протестировать и оценить новый формат можно в 50 новых магазинах по всему городу. В планах компаний до конца года увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1 тыс. точек по всей России.

Оформить получение покупок в пункте выдаче «Связной*Aliexpress» просто и быстро. Например, при покупке на сайте или в приложении «Aliexpress и Связной» достаточно выбрать пункт выдачи «Связной*Aliexpress» и забрать посылку рядом с домом или работой.

Запуск новых совместных пунктов выдачи в Краснодаре — продолжение стратегического партнерства двух компаний. В начале года компании открыли кобрендинговые магазины в Москве и Казани. А в сентябре 2020 г. «Связной» запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на Aliexpress.

«За последние несколько лет площадка «Aliexpress в России» сильно трансформировалась и стала понятнее конечному покупателю. Мы активно работаем на «последней милей» для упрощения логистики. Открытие новых совместных ПВЗ позволит нам стать еще ближе к покупателям: они смогут забирать свои заказы, не меняя привычных маршрутов, и не откладывать их получение», — отметил директор по логистике «Aliexpress Россия» Григорий Орлов.

В магазинах нового формата клиенты смогут приобрести гаджеты, среди них — смартфоны, планшеты, аксессуары и электроника компании «Связной». Посетители также получат возможность воспользоваться широким спектром услуг: заплатить за ЖКХ, оформить кредит или страховой полис, получить карту рассрочки, приобрести пакет настроек, сдать б/у смартфон и получить скидку на покупку нового по программе Trade-in, а также заказать крупную бытовую технику с дальнейшей установкой, воспользоваться быстрым ремонтом техники с помощью «Связной сервис» и так далее.

«В условиях новой реальности и изменившихся потребительских паттернов поведения для нас стало логичным шагом предложить клиентам наиболее комфортный сценарий взаимодействия с компанией – возможность совершать покупки онлайн и забирать их в шаговой доступности от дома или работы. Наши пункты выдачи представляют собой некие многофункциональные центры в мире электроники с широким портфелем услуг, среди которых в том числе быстрый ремонт от "Связной сервис" или установка крупной бытовой техники. При этом для нас было важно сохранить качество сервиса, как ключевое преимущество "Связного", и обеспечить надежную логистику с возможностью максимально быстро и комфортно получать заказы, сделанные не только в "Связном", но и у нашего стратегического партнера Aliexpress и многих других партнеров. Расширение географии открытий пунктов выдачи даёт возможность покупателям в отдаленных от столицы регионах улучшить клиентский опыт в онлайн-шоппинге, в частности, речь о сокращении времени на доставку товаров, об удобстве расположения точек взаимодействия и о расширении ассортимента услуг, которыми можно воспользоваться "у дома"», — сказал старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной» Алексей Вуколов.