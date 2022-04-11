«Связной» запустил полный цикл выкупа и продажи б/у устройств

«Связной» в партнерстве с компанией «Смарт базар» запустил проект «Техника с пробегом», который предполагает полный цикл реализации бывших в употреблении устройств, что включает в себя тестирование/оценку и выкуп исходного гаджета у физического лица, восстановление устройства и его повторную продажу. На данный момент аналогов такой модели на российском рынке не существует, утверждают в «Связном».

Процесс выкупа устройств в рамках проекта «Техника с пробегом» построен по принципу «быстро и просто». На сайте «Связного» клиент самостоятельно может провести предварительную оценку своего устройства и узнать порядок цен, затем, выбрав ближайший магазин, прийти с паспортом для сдачи телефона и получения денег. Важное отличие модели выкупа от trade-in в том, что по факту выкупа человек получит электронный чек, деньги на карту здесь и сейчас, а покупка товаров взамен не обязательна.

Благодаря настроенному процессу выкупа устройств у клиентов и тех, кто сдаёт их по trade-in, у компании собирается большой ассортимент товаров для повторной реализации. На такие гаджеты «Связной» в зависимости от состояния будет предоставлять гарантию 100 или 180 дней и возможность в течение 21 дня вернуть устройство, если оно в надлежащем состоянии, сохранен вид и продажная упаковка. Понравившийся товар можно заказать на сайте svz.ru и получить гаджет самовывозом или курьерской доставкой. Оплатить можно как наличными, так и оформить в кредит или рассрочку, если, например, речь идёт о дорогостоящем товаре.

География «Связного» позволяет предоставлять сервис на всей территории России (1,1 тыс. населенных пунктов), а помимо утилизации техники, проводить ее реконструкцию с помощью собственного подразделения «Связной сервис» и давать технике возможность «второй жизни» у нового владельца. Компания «Смарт базар» при этом предоставляет софт для проверки устройств. В среднем у каждого россиянина на «дальней полке» пылятся 2-2,5 валидных устройства, которые можно удобно, быстро и безопасно реализовать.

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«По факту «Связной» является трендсеттером. На рынке ранее не существовало игрока федерального масштаба по полному циклу продажи б/у в формате b2c, который мог предоставить широкое покрытие, как для выкупа техники, так и для ее продажи. Плюс проект «Техника с пробегом» поддерживает тренд ответственного потребления, сокращает объемы утилизации техники, предоставляет привлекательные условия на обмен, возврат реализуемых гаджетов с пробегом. Выкуп смартфона у физического лица – это настоящее ноу хау в России. Мы предлагаем клиентам широкий прайс-лист без ограничения списка моделей. Считаем, что это абсолютно новый клиентский опыт. К тому же проект «Техника с пробегом» даёт покупателям возможность получить деньги, продавая ненужный смартфон или планшет, а при покупке б/у устройства сэкономить часть своего бюджета. Учитывая затяжной кризис, который влияет на снижение доходов населения, этот сервис как никогда актуален и востребован нашими клиентами. По итогам марта – первого месяца масштабной работы сервиса выкупа – результаты в 1,6 раз превысили наши прогнозы. Подводя результаты продаж б/у смартфонов в «Связном» за март 2022 г., мы фиксируем прирост в количестве на 54%, в деньгах на 85% относительно февраля. Средний чек увеличился на 20%. Наибольший прирост продаж продемонстрировали бренды: Xiaomi – более чем в 2 раза – и Samsung (+25%)», – сказал Алексей Вуколов, старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной».

По оценке аналитиков «Связного», оборот российского рынка б/у в 2021 г. достиг 71 млрд руб., а количество проданных б/у устройств – 7,5 млн штук. Рост объёма в штуках в 2021 г. относительно 2020 г. составил 20%.