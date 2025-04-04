«М.Видео-Эльдорадо» и «Авито» расширили программу выкупа смартфонов до 24 регионов РФ

«М.Видео-Эльдорадо» совместно с классифайдом «Авито» расширяет совместный сервис выкупа смартфонов. Теперь услуга стала доступна в 24 регионах России в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Собственная услуга выкупа была запущена в «М.Видео-Эльдорадо» в декабре 2024 г., а в январе 2025 г. совместно с «Авито» заработал сервис выкупа смартфонов на базе классифайда. С помощью услуги россияне могут через «Авито» продать свой старый смартфон в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» без ожидания и общения с потенциальными покупателями. «М.Видео-Эльдорадо» после сервисной подготовки реализует восстановленные гаджеты в магазинах сети.

Руководитель департамента физических сервисов «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «Выкуп смартфонов — это логичное развитие сервисной модели, в которой ритейл становится не только точкой покупки, но и удобной площадкой для продажи техники. Мы уже видим двукратный рост интереса к программе с момента ее запуска, а расширение на 24 региона открывает ее для миллионов новых клиентов. Мы делаем все, чтобы клиент с помощью нашего комплексного сервиса мог решить максимум задач в одном месте — быстро, прозрачно и с гарантией качества».

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров: «Продажи б/у смартфонов по-прежнему занимают лидирующую позицию на «Авито», несмотря на рост продаж новых гаджетов — в I квартале 2025 г. на такие устройства приходится 74,5% продаж. Проникновение сервиса быстрого выкупа смартфонов на нашей платформе стабильно растет — так, за I квартал 2025 г. число сделок через эту услугу выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы продолжаем развивать сервисы выкупа и трейд-ина в электронике, предлагая нашим пользователям и партнерам максимально гибкий и удобный сервис».

Сервис выкупа в партнерстве «Авито» и «М.Видео-Эльдорадо» теперь доступен в 24 регионах страны — в Московской, Калужской, Липецкой, Вологодской, Кемеровской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Мурманской, Новосибирской и Томской областях, в Красноярском и Ставропольском краях, в республиках Татарстан, Мордовия, Дагестан, Марий Эл, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В период с декабря 2024 г. по март 2025 г. компания зафиксировала двукратный рост выкупа техники. Среди наиболее часто сдаваемых в рамках программы моделей преобладают iPhone 11, 12 и 13, а также Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone XR и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Устройства iPhone 11, 12 и 13 остаются востребованными и на вторичном рынке благодаря стабильной работе, обновлениям iOS и высокому доверию к бренду. Многие владельцы таких моделей переходят на более новые версии, а старые устройства сдают на выкуп, что поддерживает высокий оборот этих моделей в программе.

Популярность Xiaomi Redmi 9A объясняется тем, что это один из самых массовых и доступных Android-смартфонов последних лет.

Apple iPhone XR также входит в число лидеров благодаря своей надежности и привлекательному дизайну. Несмотря на то, что модель вышла несколько лет назад, она все еще пользуется спросом как среди тех, кто ищет «бюджетный iPhone», так и среди продавцов, готовых обновить устройство на более современное.

Samsung Galaxy S24 Ultra, напротив, представляет категорию самых новых и дорогих Android-гаджетов. Их сдача, как правило, связана с кратковременным использованием — например, в корпоративных целях, тестировании или при замене на другие флагманы. Это демонстрирует, что сервисом выкупа пользуются не только массовые потребители, но и продвинутые пользователи, которые регулярно обновляют технику.

Как воспользоваться программой

Во время создания объявления о продаже своего смартфона на сайте «Авито» у пользователя появится опция сделать это через партнера, в том числе и через «М.Видео-Эльдорадо». После выбора опции необходимо ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, указать все недостатки и неисправности. В итоге будет показана предварительная цена за устройство.

Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним свяжется представитель «Авито». Продавцу будет необходимо отвезти свой гаджет в магазин «М.Видео» или «Эльдорадо». Там специалист проверит состояние смартфона и после проверки назовет финальную цену за устройство, которая может быть скорректирована от изначальной, если обнаружатся скрытые дефекты.

После офлайн-проверки смартфона, заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту или по СБП (систему выбирают 75% пользователей сервиса).