Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео

Realme выпустила смартфон Realme 12 – бюджетник на замену продающемуся в России Realme 11. Мобильник получил новый дизайн, экран, сопоставимый по размерам с дисплеем в iPhone 15 Pro Max и сохранил невысокую стоимость. Вероятность релиза в России очень высока.

Новый бюджетник Realme

Компания Realme, популярный в России бренд смартфонов и прямой конкурент Xiaomi и ее «дочки» Redmi, выпустила новый умный мобильник Realme 12. Его премьера состоялась в Индии, где он поступил в продажу под названием Realme 12 5G.

Realme 12 пришел на смену модели Realme 11, которая появилась в российской рознице в октябре 2023 г. по цене от 23 тыс. руб. и за пять месяцев подешевела до 17 тыс. руб. Существует высокая степень вероятности, что новый телефон тоже приедет в Россию, однако представители Realme в России отказались отвечать на вопросы редакции CNews, касающиеся возможности и сроков появления этого телефона в России.

В Индии новинка китайского вендора (существует с 2018 г., входит в холдинг ВВК вместе с Oppo, Vivo и OnePlus) доступна в зеленом и фиолетовом цветах корпуса – классические оттенки производитель на этот раз предлагать покупателям не стал. Комплектаций тоже две разница между которыми заключается в объемах памяти.

Фото: Realme Самый темный из доступных цветов корпуса

Младшая версия Realme 12 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивается на индийском рынке в 17 тыс. рупий или 18,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 марта 2024 г. Модификация с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM стоит 18 тыс. рупий или 19,6 тыс. руб. Накопитель на 256 ГБ в Realme 12, в отличие от Realme 11, пока не предусмотрен.

Что входит в стоимость

Самые дорогие компоненты Realme 12 – это его экран и процессор. Дисплей смартфона характеризуется очень высокой для бюджетной модели яркостью – 950 нит в пике и 800 нит в базе. Также в наличии частота обновления 120%, что тоже пока нехарактерно для недорогих устройств, а сам экран занимает 91,4% площади лицевой панели за счет тонких рамок.

В основе дисплея лежит матрица IPS с диагональю 6,72 дюйма (даже больше, чем у 6,7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max). Разрешение экрана – Full HD+ или 2400х1080 пикселей.

Realme собрала свою новинку на одном из новейших процессоров тайваньской компании MediaTek – на Dimensity 6100+. Чип вышел в середине лета 2023 г. и выпускается на фабрике TSMC по техпроцессу 6 нм, выдавая в бенчмарке AnTuTu 10 почти 412 тыс. баллов, а в многоядерном режиме GeekBench 6 – около 1960 баллов.

Предшественник Realme 12 пока еще доступен в российской рознице . Его цена стремительно падает

Внутри процессора находятся два кластера ядер – в одном два, в другом шесть. Первые два ядра – это мощные ARM Cortex A76 с частотой 2,2 ГГц, а остальные шесть – 2-гигагерцевые Cortex A55. Встроенный графический процессор – ARM G57 MC2.

Оперативная память в смартфоне используется не самая современная – LPDDR4X, хотя уже давно существуют более быстрые модули LPDDR5X. Видимо, сказалась необходимость сохранения невысокой цены устройства. Тип встроенного флеш-модуля Realme не раскрывает, но позволяет виртуально «отщипывать» от него до 8 ГБ, чтобы увеличить объем оперативной памяти.

Питание и камеры

Realme 12 работает от АКБ с типичной для 2024 г. емкостью 5000 мАч, хотя еще пару лет назад она была редкостью. CNews писал, что еще через несколько месяцев такие АКБ в большинстве смартфонов уступят место более емким – на 6000 мАч.

Элемент питания в Realme 12 поддерживает быструю зарядку до 45 Вт (блок питания аналогичной мощности в комплекте). Интерфейс зарядки современный – USB-C 2.0.

Фото: Realme Основные преимущества Realme 12

В набор камер Realme 12 входят три модуля, один из которых – фронтальный. Селфи-датчик делает 8-мегапиксельные снимки, имеет 4-элементную оптику, угол обзора 80 градусов, диафрагму f/2.0 и функцию записи видео до Full HD и не быстрее 30 кадров в секунду.

Задняя камера, несмотря на гигантские размеры модуля по отношению к габаритам корпуса, несет в себе всего два датчика. Основной – это Samsung ISOCELL HM6 на 108 МП (угол обзора 84 градуса, шесть элементов в оптике, фокусное расстояние 24 мм, диафрагма f/1.75, размер сенсора 1/1,67 дюйма). Ограничения записываемых роликов такие же, как у фронтального датчика. Дополнительная тыльная камера – это датчик глубины на 2 МП (три элемента в объективе, обзор 89 градусов, диафрагма: f/2.4, фокусное расстояние 22 мм).

Дополнительные опции

Realme 12 сможет предложить пользователям поддержку карт microSD, два SIM-слота, умение работать с навигационными системами GPS и ГЛОНАСС и комплектный чехол на пару с заранее нанесенной на экран защитной пленкой. С завода мобильник поставляется с Android 14 – самой новой версией этой ОС на момент его релиза. Поверх нее установлена оболочка Realme UI 5.0.

Также в смартфоне есть Bluetooth 5,2, Wi-Fi 5 и поддержка сотовых сетей пятого поколения (5G). К моменту своего появления в России от поддержки 5G Realme 12, вероятнее всего, избавится, потому что в России до сих пор нет ни одного оператора, построившего хоть сколько-нибудь широкую и общедоступную сеть пятого поколения.

Realme 12 весит 188 граммов при толщине около 8 мм. Дополнительно в нем предусмотрены дактилоскоп в кнопке питания и отдельный 3,5-миллиметровый вход под проводные наушники.