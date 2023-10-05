В России открывает сеть магазинов лютый конкурент Xiaomi, блокирующий смартфоны россиян

Realme, основной соперник Xiaomi на российском рынке смартфонов, хочет открыть в стране сеть своих магазинов. Мобильники пользуются спросом у россиян, но иногда Realme удаленно блокирует их. Свою сеть магазинов хочет открыть в России и компания Tecno, продажи смартфонов которой в стране стремительно растут. Первые шоурумы Tecno появятся в начале 2024 г.

Realme уходит в офлайн

Китайская компания Realme собирается открыть в России сеть монобрендовых магазинов. Первые шоурумы откроют свои двери перед покупателями в 2024 г., пишет «Коммерсант», но пока нет данных, сколько именно магазинов компания планирует открыть, в какие сроки и в каких регионах.

В России Realme известна в первую очередь как производитель смартфонов. Компания основана в 2018 г. и является частью холдинга ВВК, в который наряду с ней входят компании Vivo, Oppo и OnePlus, известные в мире и в России вендоры мобильных устройств. У OnePlus, к слову, в мае 2023 г. появился официальный российский дистрибьютор.

Realme в России входит в тройку лидеров по продажам смартфонов – к концу лета 2023 г. ее доля достигла 12%, а суммарные поставки всего за год показали 26-процентный рост. В настоящее время она уступает только Samsung (13%), которая ушла из России в марте 2022 г., теряет лояльность россиян и держится исключительно за счет параллельного импорта, и компании Xiaomi. Это лидер российского рынка смартфонов с долей 28% и парком активных смартфонов около 27 млн шт.

Фото: Realme До открытия первых магазинов Realme в России, вероятно, остаются считанные недели или месяцы

По словам источников издания, подтвердивших намерение Realme создать сеть магазинов в России, этот шаг стоит рассматривать «не столько с позиции наращивания продаж, сколько с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения». Свои шоурумы, к слову, есть и упомянутой Xiaomi, ассортимент которой настолько широкий, что охватывает сотни видов товаров, от туалетной бумаги до флагманских смартфонов и домашней электроники, которая в начале октябре 2023 г. из-за сбоя экосистемы массово перестала работать в России.

Отметим также, что Realme может удаленно блокировать свои смартфоны, в чем она несколько раз практиковалась на россиянах. CNews писал, что она на пару с OnePlus ломала функцию приема звонков на устройствах, купленных за пределами России.

Два лучше, чем один

Об открытии своих монобрендовых магазинов задумывается и другой китайский бренд смартфонов – Tecno, демонстрирующий стремительный рост популярности в России. К августу 2023 г. в стране был зафиксирован 150-процентный рост поставок его смартфонов, а парк активных устройств вырос до 4 млн по всей России, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов и сместить сбежавшую из России Apple на пятую строчку.

Но, если Realme пока не называет сроки открытия своего первого магазина, то Tecno, напротив, предоставляет такую информацию. «Коммерсант» со ссылкой на директора по продажам бренда Виктора Колесниченко пишет, что посетителей такой магазин начнет принимать уже в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта).

Фото: Tecno Купить технику Tecno можно будет в фирменном шоуруме в ближайшем торговом центре

Более того, в этот период Tecno намерена открыть не один, а сразу несколько пилотных магазинов (точное количество и их местонахождение не раскрываются). Колесниченко сообщил изданию, что «собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». Пока что основной упор в России Tecno делает на смартфоны, но осенью 2022 г. она начала постепенно завоевывать рынок ноутбуков.

«Присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории»,- подытожил Виктор Колесниченко.

Дуэт в трио не превратится

В России есть несколько китайских брендов техники, популярность которых растет, и в их числе – Infinix, напрямую связанный с популярной в прошлом маркой сотовых телефонов Sagem. В России у него шестая строчка по объемам продаж смартфонов с долей рынка в пределах 8,2%.

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Infinix, в отличие от своих прямых конкурентов, пока не намерен открывать в России свои магазины. Представители бренда заявили изданию, что пока не готовы пойти на этот шаг, поскольку Infinix присутствует в России не так долго – всего лишь два года. «Для нас это вопрос перспективы нескольких лет развития», – добавили в компании. Сама марка появилась в 2013 г.

Монобрендовые магазины в России и мире есть очень у многих компаний, чей ассортимент – это техника. Это в первую очередь Apple, а также Samsung. Китайские бренды тоже ничего не имеют против своей собственной офлайн-розницы, но не у всех получается закрепиться в этой сфере. Например, открыть сеть магазинов в России пыталась известная в прошлом компания LeEco, она же LeTV, она же LeRee. Но успехом данное мероприятие не завершилось – компания, рассматривавшая Россию в качестве одного из основных для себя рынков, столкнулась с колоссальными финансовыми трудностями, справиться с которыми хоть и смогла, но лишь спустя много лет и лишь частично.