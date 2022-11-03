Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном

LeEco выпустила 70-дюймовый телевизор менее чем за 24 тыс. руб. под своим оригинальным брендом LeTV. Модель напичкана электроникой, не страдает дефицитом памяти и интерфейсов, но при этом стоит очень недорого.

Переименование LeEco

Компания LeEco, известная в Китае, России и других странах мира как производитель недорогих качественных смартфонов, анонсировала новый смарт-ТВ Super TV G70S. Для нее появление данной модели является чуть ли не возвращением к истокам – она начинала в 2004 г. с сервиса цифрового телевидения, но уже на следующем этапе своего развития перешла к производству телевизоров.

Таким образом, опыта по выпуску смарт-ТВ у LeEco больше, чем по выпуску смартфонов. В случае с Super TV G70S она даже решила вернуть свой оригинальный бренд LeTV, от которого она отказалась в пользу LeEco почти семь лет назад, в январе 2016 г.

LeTV, вернувшись к оригинальному названию, постаралась создать очень дешевый телевизор, но при этом не стремилась сэкономить на его характеристиках. В итоге у Super TV G70S, с учетом стоимости, почти нет конкурентов.

У LeTV вновь получилось сделать недорогое устройство с выдающимися для такой цены характеристиками

В китайской рознице Super TV G70S стоит 2799 юаней или около 23,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2022 г. В цену входит 4К-дисплей на 70 дюймов по диагонали. Производитель не сообщает о готовности привезти Super TV G70S в Россию. Ранее у LeTV было отдельное подразделение LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe), нацеленное в первую очередь на российский рынок, но в настоящее время оно не существует.

Много экрана, мало звука

В дополнение к немаленькой диагонали экран новинки LeTV получил разрешение 4К или 3840х2160 пикселей. Производителем заявлен 92-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 10-битное представление цвета. Сама матрица – это IPS, упакованная в металлическую тонкую рамку. Из технологий улучшения изображения имеется только МЕМС – она нужна для более корректного отображения движущихся объектов в кадре.

К слабым местам телевизора следует отнести только лишь звуковую систему. Технологии улучшения звука не заявлены в принципе, а максимальная мощность динамиков находится на уровне 10 Вт.

Почти современный смартфон

По своей аппаратной «начинке» телевизор Super TV G70S вполне соответствует смартфонам базового уровня, а в чем-то даже превосходит их. К примеру, он укомплектован 32 ГБ встроенной памяти и поставляется с 3 ГБ оперативной памяти. А поскольку прошивки на базе Android для смарт-ТВ почти всегда потребляют меньше аппаратных ресурсов в сравнении с платформами для смартфонов, то Super TV G70S, в теории, должен работать очень быстро.

Основные достоинства телевизора

Этому будет способствовать и ARM-процессор с засекреченным названием и четырьмя ядрами внутри. При этом, в отличие от большинства смарт-ТВ по цене до 30 тыс. руб., энергоэффективных ядер (Cortex A53) здесь только два. Пара других – это высокопроизводительные ядра Cortex A72.

Интерфейсов в избытке

LeTV снабдила Super TV G70S всеми необходимыми в современном смарт-ТВ интерфейсами. В частности, есть Wi-Fi (но только 2,4 ГГц) и Ethernet для подключения к локальной сети и интернету, а также голосовое управление, которое, по всей вероятности, функционирует по Bluetooth через пульт ДУ.

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Проводные интерфейсы в телевизоре – это HDMI, RF, AV и SPDI. Есть и USB-A, притом в данном случае это не медленный 2.0, а скоростной 3.0.

Бесславный уход и бесшумное возвращение

LeTV росла и развивалась с момента своего основания в 2004 г. и до ноября 2016 г. Компания пыталась захватить сразу все возможные рынки и даже хотела выпустить свой электромобиль. Также она не жалела денег на рекламу.

В итоге расходы компании превысили ее доходы, что вызвало череду финансовых проблем, справиться с которыми она уже не смогла. Из LeTV стали уходить сотрудники, а летом 2017 г. по причине невыплаты долгов по кредитам были арестованы все активы основателя компании.

LeTV ушла со всех рынков без громких заявлений – она просто перестала выпускать новые устройства, и вскорости о ее существовании все забыли. В мае 2021 г. LeTV решила вернуться в строй и анонсировала проведение масштабной конференции, на которой показала массу новинок, включая смартфоны, смарт-часы, телевизоры и кухонную технику.

Один из новейших смартфонов LeEco образца 2022 года

В настоящее время компания по-прежнему выпускает новинки. Например, в июне 2022 г. она продемонстрировала смартфон Y1 Pro, как две капли воды похожий на Apple iPhone 13.