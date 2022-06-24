Начались продажи супердешевого клона iPhone от возрожденного легендарного бренда. Цена

LeEco запустила продажи смартфона Y1 Pro – клона iPhone 13 компании Apple. Мобильник, располагая относительно современными характеристиками и узнаваемой внешностью, стоит дешевле 4000 руб.

Почти iPhone за 3990 рублей

Компания LeEco начала продажи своего сверхдешевого смартфона Y1 Pro с внешностью, скопированной с iPhone 13. Аппарат появился на китайских торговых площадках спустя немногим менее месяца с момента своего анонса.

LeEco показала Y1 Pro в конце мая 2022 г. Его цена составила 499 юаней за минимальную комплектацию с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. На день анонса это было около 4800 руб. по курсу ЦБ, а 24 июня 2022 г. за счет изменений курса Y1 Pro подешевел до 3990 руб.

LeEco Y1 Pro пока можно купить только в Китае.

Издалека Y1 Pro будет не отличить от iPhone 13

Смартфон предложен в трех модификациях: в дополнение базовой есть вариация на 4/128 ГБ за 699 юаней (5590 руб.) и 4/256 ГБ за 899 юаней (7190 руб.). Цены в юанях с момента анонса не изменились, но за счет разницы курса для российских покупателей, когда аппарат появится на международных площадках, он может стоить значительно дешевле, чем в мае 2022 г.

Отличия от iPhone 13

LeEco почти полностью скопировала дизайн iPhone 13, внеся в него лишь толику изменений. Они касаются формы выреза в экране, который в Y1 Pro значительно меньше в сравнении с оригиналом, и расположения сенсоров основной камеры. Еще одно немаловажное отличие – современный разъем USB-C вместо Lightning, которому осенью 2022 г. исполнится 10 лет.

Настоящий iPhone 13

Не спутать Y1 Pro с iPhone 13 поможет и расположение кнопок, которое у Y1 Pro такое же, как у большинства Android-смартфонов. В плане формы корпуса и других декоративных элементов Y1 Pro от мобильника Apple не отличается. Попытается ли Apple засудить LeEco за столь неприкрытое подражание и копирование интеллектуальной собственности, пока неизвестно.

Чудеса экономии

LeEco прибегла к массе хитростей, чтобы сделать Y1 Pro современным и недорогим. В первую очередь она, по всей видимости исключила из сметы расходы на дизайн, переложив их на Apple.

Также она лишила потенциальных владельцев Y1 Pro возможности делать качественные по меркам 2022 г. фотографии. Селфи-модуль базируется на 5-мегапиксельном сенсоре, и точно такой же модуль установлен сзади в дополнение к основному датчику на 8 МП.

Смартфону за 4000 рублей положено сразу три цвета корпуса

С процессором в LeEco Y1 Pro тоже все предельно просто. Разработчик собрал этот смартфон на чипе T310 базового уровня производства компании Unisoc.

Это CPU трехлетней давности, который хоть и выпускается по топологии 12 нм, но при этом содержит лишь четыре ядра. К тому же только одно из них высокопроизводительное- Cortex A75 с тактовой частотой 2 ГГц. Оставшиеся три – это Cortex A53 на 1,8 ГГц.

Затея удалась

Маневр с дешевым CPU и слабыми фотокамерами в случае Y1 Pro оказался успешным. Сэкономив на этих параметрах, LeEco смогла существенно снизить итоговую стоимость смартфона и не пожертвовать при этом одним из самых важных и дорогих компонентов любого современного смартфона – экраном. В Y1 Pro используется IPS-матрица на 6,54 дюйма с разрешением HD+ или 1560х720 пикселей.

интернет-магазине LeEco Y1 Pro в китайском

Батарея в смартфоне тоже на уровне – 4000 мАч с ускоренной зарядкой по USB-C. В перечень характеристик входят два SIM-слота с поддержкой 4G-сетей, лоток под накопитель microSD и прошивка Android 11 образца 2020 г. с оболочкой Le OS 9.

Негромкое, но все же возвращение

LeEco – это весьма известный бренд смартфонов. Популярность ему принес внушительный список удачных моделей с хорошим сочетанием цены, качества сборки и характеристик. Подвело компанию лишь ее неумение распоряжаться бюджетом – руководство предпочитало вливать миллионы долларов в рекламу и забывая про другие сферы своего бизнеса. Это и привело к ее краху.

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На момент релиза Y1 Pro компании LeEco было 18 лет – она появилась в КНР в 2004 г. под названием LeTV и была связана с цифровым телевидением и стриминговыми сервисами. Оба направления приносили компании весомую выручку, но руководство хотело развивать ее в других областях. Это привело к появлению в каталоге компании сперва смарт-телевизоров, а затем смартфонов и планшетных компьютеров.

Также LeEco занималась производством электрических транспортных средств – самокатов и велосипедов. В 2015 г. компания даже замахнулась на выпуск собственного электромобиля под брендом Faraday Future, но это начинание дальше концептов и пары прототипов не пошло. Параллельно LeEco разрабатывала программное обеспечение и снимала разнообразный видеоконтент.

Рост компании продолжался 12 лет и резко сменился упадком в IV квартале 2016 г. Из-за необдуманных вливаний в рекламу LeEco и попытке выйти на рынки нескольких стран одновременно (для России был даже придуман отдельный бренд LeRee) столкнулась с масштабными финансовыми трудностями, которые в дальнейшем лишь усугубились. В начале 2017 г. руководитель компании Цзя Юэтин (Jia Yueting) открыто заявил о нехватке денег, после чего принялся сокращать свой бизнес.

В дальнейшем компания начала задерживать сотрудникам зарплату, что повлекло за собой многочисленные увольнения, в том числе и в топ-менеджменте. Выпуск новых устройств прекратился, и компания не напоминала о себе вплоть до мая 2021 г.

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Тогда LeEco провела масштабную презентацию массы устройств, но 99% из них так и не поступили в широкую продажу. В итоге вернуться в магазины у LeEco получилось пока только с Y1 Pro.