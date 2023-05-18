Caviar начал продавать новый iPhone 15 Pro в темно-красном цвете по цене 184 тыс. рублей

Международный бренд Caviar начал принимать заявки на предзаказ смартфонов из линейки iPhone 15, которая выйдет в сентябре 2023 г. Оставить заявку на флагман Apple на официальном сайте компании можно с 18 мая 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это международная компания, которая занимается продажей и персонализацией гаджетов Apple и Samsung. Начиная с 2023 г. Caviar доставляет продукцию в Россию через проверенные каналы по параллельному импорту.

Caviar открыл предзаказ на персонализированные и базовые iPhone 15 и предлагает покупателям возможность приобрести новинку в числе первых. Релиз iPhone 15 состоится в сентябре 2023 г., но компания Apple официально ушла из России больше года назад, поэтому рынок будет заполнен сомнительными поставщиками и устройствами, происхождение которых не вызывает доверия. Однако Caviar гарантирует поставки исключительно оригинальной продукции с проверкой по IMEI.

iPhone 15 от Caviar

На сайте компании можно оформить предзаказ исключительно на старшие модели – iPhone 15 Pro/Pro Max, в том числе на версию iPhone 15 Pro Max в темно-красном корпусе. Предзаказ дает возможность оказаться в числе первых обладателей iPhone.

С 18 мая 2023 г. все 19 коллекций кастомных iPhone 14 Pro от Caviar стали доступны на iPhone 15 Pro по той же цене.

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Уже сейчас можно оставить заявку на iPhone 15 в версии от Caviar в любом дизайне, представленном на сайте. Цена останется зафиксированной и не поменяется после официального анонса новой серии iPhone осенью 2023 г. Кроме того, Caviar предоставляет 1 год гарантии продавца и готов доставить покупку в любую точку России.

Стоимость кастомных iPhone 15 Pro от Caviar начинается с 349 тыс. руб. и доходит до 32 млн руб. Цена на базовые iPhone 15 Pro: 128 ГБ- 124 999 руб., 256 ГБ - 134 999 руб., 512 ГБ - 154 999 руб., 1 ТБ - 174 999 руб. iPhone 15 Pro Max: 128 ГБ - 134 999 руб., 256 ГБ - 144 999 руб., 512 ГБ - 164 999 руб., 1 ТБ - 184 999 руб.

Цены основаны на инсайдерской информации и опыте продаж компании. На данном этапе не нужно вносить денежные средства, достаточно заполнить заявку на сайте, чтобы занять приоритетное место в очереди.