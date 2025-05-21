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Шиленков Александр
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|«МегаФон» провел интернет в тульскую усадьбу Давыдовых 1
|29.11.2024
|«МегаФон» ускорил крупнейший парк Тулы 1
|31.10.2024
|«МегаФон» подключил к сотовой сети 17 поселений Тульской области 1
|08.12.2022
|«Мегафон» улучшил связь в Ефремове 1
|16.11.2022
|«Мегафон» запустил базовые станции в малых населенных пунктах Тульской области 1
Шиленков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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